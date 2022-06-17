西甲｜巴塞隆拿財來自有方 通過兩項議案有望增加轉會彈藥
撰文：趙子晉
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巴塞隆拿莫財，已是公開秘密，轉會老是停留在與球員扯上關係，惟欠實際成果。為了將傳聞轉化成事實，巴塞希望出售部分旗下公司及電視轉播權，增加轉會市場的彈藥，經過投票後議案獲得通過，有望繼續追逐拜仁前鋒利雲度夫斯基。
縱然巴塞隆拿財政有問題，不減他們的吸引力，不少球員與巴塞扯上關係。為了增加銀彈，巴塞不惜出售旗下公司「巴塞特許經營」（Barcelona Licensing and Merchandising）的49.9%股份及25%的電視轉播權。
巴塞日前投票決定以上兩項議案，同樣順利通過，有望帶來近6億歐元的額外收入，大大減輕球隊在球員薪金及轉會費上的壓力。巴塞主席拿樸達怪罪一眾前高層「搞亂盤數」，導致球隊虧損，並以F1戰車作比喻，「巴塞就像一架F1戰車，但沒有燃料及壞掉了引擎，我們必須這樣做（出售業務）來補償過往的損失。」
財政上鬆一口氣，巴塞才可以在轉會市場大展拳腳，其中首要目標自然是拜仁慕尼黑前鋒利雲度夫斯基。這名波蘭神鋒與拜仁公開「擘面」，並表示等待巴塞的邀請。德國傳媒《Sport1》透露，巴塞早前開出3200萬歐元，卻被拜仁拒絕，巴塞方面將會再出價，希望以4000萬歐元羅致這名神鋒。
縱然利雲度夫斯基已經33歲，市場上叫座力依然，除了巴塞隆拿，盛傳車路士亦有意加入戰團。根據德國《圖片報》記者報道，車路士若果不能買入加比爾捷西斯的話，便會考慮求購「利雲哥」。
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