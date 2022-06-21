巴塞曼城8月辦慈善賽上演師徒大戰　哥迪奧拿回應貝拿度施華轉會

巴塞隆拿及曼城宣布，會在8月24日舉辦一場慈善賽，為漸凍人症平台及病人籌款。傳巴塞對曼城中場貝拿度施華有興趣，曼城領隊哥迪奧拿在發布會上回應，指這位葡萄牙國腳下季會留隊。



巴塞及曼城將舉辦慈善賽。（Twitter）

巴塞會長拿樸達及哥迪奧拿今日出席記者會，公布這場慈善賽會在巴塞主場魯營球場上演。前巴塞門將及教練恩素爾（Juan Carlos Unzué）是發起人，他在兩年多前患上漸凍人症。他希望透過這場比賽籌款之外，還喚起外界對漸凍人症的關注。恩素爾在1988至1990年以球員身分為巴塞效力，之後在2003至2010年擔任門將教練。

哥迪奧拿承諾，會派強陣來參賽，他說：「我們會帶最強的隊伍來。」最近傳巴塞布意羅致貝拿度施華，拿樸達接着問哥迪奧拿：「貝拿度施華也會來？」哥迪奧拿說：「貝拿度加10個球員。」

傳巴塞教練沙維很欣賞貝拿度施華。（Getty Images）

哥迪奧拿跟着表示貝拿度施華會留隊，他說：「就今天而言，我認為貝拿度下季會繼續留在曼城，但正如我所講，我不會留下那些不高興的球員。」

在這場慈善賽，另一個的焦點是師徒大師，哥帥的曼城會對沙維領軍的巴塞。哥迪奧拿說：「沙維在球場上幫助我很多，巴塞在他的幫助下會再次復興，重回過去的水平。我認識沙維很長的時間，作為同事，後來我是他的教練，很高興跟他再會面。」