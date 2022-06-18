足球轉會｜夏蘭特剛投曼城即傳轉會謠言　英超並非終極目的地

夏蘭特正式加盟曼城，「挪威神鋒」來季登陸英超，來投不足一星期，竟然已經傳出轉會的傳聞。西班牙《阿斯報》預言夏蘭特只是曼城的過客，並指這名神鋒將於兩年內離隊。



曼城早前宣布，由多蒙特簽入挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），跟隨父親當年的步伐效力「藍月亮」。不過，這名「挪威神鋒」仍未正式代表曼城披甲，已經傳出轉會傳聞。

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西班牙《阿斯報》以夏蘭特作為封面人物，並加上「2024」，預言這名挪威神鋒將於兩年內離開曼城。

根據《阿斯報》消息，西甲豪門皇家馬德里有意以夏蘭特當作賓施馬的接班人。年屆34歲的賓施馬去季依然交出亮眼的表現，更加是金球獎的熱門人選之一，賓施馬的合約將於明年夏天屆滿，《阿斯報》指皇馬與他續約多一年。

夏蘭特甫加盟曼城，隨即傳出轉會謠言。（曼城Twitter截圖）

不過，再鋒利的刀都有生鏽的一天，賓施馬遲早因年事已高「跌Watt」。故此，《阿斯報》指皇馬已經籌備收購夏蘭特的路線圖，屆時向曼城支付1.5億歐元的違約金，便可把夏蘭特帶往班拿貝球場。

34歲的賓施馬去季依然交出亮眼表現，更是金球獎的熱門人選。（資料圖片／Getty Images）

《阿斯報》同時透露皇馬會長佩雷斯原本的驚天大計，皇馬原先預料在今夏先簽基利安麥巴比，然後在明年夏天購入夏蘭特，組成夢幻鋒線，可惜這個計劃先後被曼城及巴黎聖日耳門破壞。

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