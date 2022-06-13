足球轉會｜夏蘭特穿起曼城球衣亮相　盼在哥迪奧拿麾下更上一層樓

曼城今日（13日）透過官網宣布，簽入21歲挪威前鋒艾寧夏蘭特，簽約至2027年。據上月英媒報道，曼城開出6000萬歐元解約金，從多蒙特收購夏蘭特。



被問到為何選擇曼城時，他說：「首先，因為我的父親，有點關係的。」他的父親夏蘭特（Alfie Haaland）於2000至2003年間效力曼城，司職中場。他續說：「我在英格蘭出世，整個人生都是曼城球迷，很了解這間球會。到最後（決定），在於兩個原因，我覺得這裏有家的感覺，而且我認為自己可以在曼城成長並踢出最好的水平。我喜歡曼城的風格，我喜歡進攻足球以及曼城那種積極的氣氛。」

「我一直有觀看曼城的比賽，尤其喜歡近幾季的足球。曼城的風格值得欣賞，很刺激，製造到很多機會，對我這樣的球員是完全的環境。陣容中有很多世界級的球員，哥迪奧拿是史上其中一位最優秀的領隊，故此我相信這個地方可以滿足我的野心。」

他還說：「我覺得自己在哥迪奧拿麾下變得更強，可以在這間球會更進一步。我認為自己各方面都能更上一層樓，希望攻入很多入球。我跟他都簡單談過，我們都很期待與對方合作。」

曼城官網分享了10件夏蘭特鮮為人知的小事，例如他擁有5歲立定跳遠距離最遠的世界紀錄，他在2006年1月22日跳出1.63米創紀錄，至今仍未有其他5歲小朋友打破。夏蘭特盡得父母遺傳運動天賦，父親是挪威國腳，而母親也是挪威著名的七項全能選手。他小時候就盡展運動天賦，學過越野滑雪、手球及田徑，直至14歲才專注足球，其父親更透露挪威手球隊領隊曾希望他打手球。