英超｜新季賽程揭盅曼城首仗惡戰韋斯咸　16輪後暫停迎接世界盃

新一季英超賽程公布，訂於本港時間8月6日（星期六）凌晨揭幕。揭幕戰連續第三季上演「倫敦打吡」，無獨有偶都是由阿仙奴作客。

首周賽程相對「平靜」，但第2輪開始即有大戰上演。



英超賽會公布新季賽程，第1周於8月6日舉行，煞科日在明年5月29日。今季賽事遇上世界盃在冬季舉行，聯賽將於11月12日完成第16周後暫停，直至12月26日「拆禮物日」重燃戰火。

而英超「名物」聖誕快車健在，12月26日至明年1月2日，各球隊須在8天內應付3場聯賽。此外，世界盃決賽周前的聯賽賽程，暫訂已有兩次「周中快車」上演。

曼城能否衛冕，還要看世界盃對球員的消耗程度。（Getty Images）

聯賽第1周賽事，揭幕戰為水晶宮主場迎戰阿仙奴。阿仙奴已連續3季在揭幕戰作客倫敦球隊，前季作客3：0擊敗升班馬富咸，上季同樣作客升班馬，則0：2不敵賓福特。

阿仙奴上季作客水晶宮，淨負3球，新季首戰相遇。（Getty Images）

第1周賽事的重頭戲，必數曼城展開衛冕之旅第一步，即要作客韋斯咸。利物浦作客升班馬富咸，而新帥坦赫格領軍的曼聯將會主場對白禮頓，林柏特領軍的愛華頓亦在主場對車路士。闊別英超23年的諾定咸森林，首輪將會作客紐卡素。

曼城硬撼韋斯咸，上回吃盡苦頭下逼和。（Getty Images）

英超第一輪賽程：

8月6日

3:00 水晶宮 Vs 阿仙奴

19:30 富咸 Vs 利物浦

22:00 般尼茅夫 Vs阿士東維拉

列斯聯 Vs 狼隊

李斯特城 Vs 賓福特

紐卡素 Vs 諾定咸森林

熱刺 Vs 修咸頓

8月7日

0:30 愛華頓 Vs 車路士

21:00 曼聯 Vs 白禮頓

23:30 韋斯咸 Vs 曼城



「Big 6」對戰從第2周開始上演，車路士在主場與熱刺上演打吡，兩軍過往交手不乏火爆場面。第3周將舉行首循環「雙紅會」，曼聯主場對利物浦。

車路士與熱刺合演首場Big6對碰。（Getty Images）

第9輪（10月1日）將是季初重點賽日，該輪為國際賽期之後，會上演曼市打吡，曼城主場對曼聯，以及阿仙奴主場對熱刺的北倫敦打吡。而利物浦與曼城的高峰對決，首循環暫訂於10月15日舉行，由利物浦主場，次循環則暫訂來年4月1日上演。

高峰對決（Getty Images）

本年Big 6對決日程：

8月13日 車路士Vs熱刺

8月20日 曼聯 Vs 利物浦

9月3日 曼聯 Vs 阿仙奴

9月10日 曼城Vs熱刺

9月17日 車路士Vs利物浦

10月1日 阿仙奴Vs熱刺、曼城Vs曼聯

10月8日 阿仙奴Vs利物浦

10月15日 利物浦 Vs曼城

10月19日 阿仙奴 Vs曼城

10月20日 曼聯Vs熱刺

10月22日 車路士Vs曼聯

11月5日 車路士Vs阿仙奴、熱刺Vs利物浦

