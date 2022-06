英超｜新季賽程揭盅曼城首仗惡戰韋斯咸　16輪後暫停迎接世界盃

新一季英超賽程公布,訂於本港時間8月6日(星期六)凌晨揭幕。揭幕戰連續第三季上演「倫敦打吡」,無獨有偶都是由阿仙奴作客。

首周賽程相對「平靜」,但第2輪開始即有大戰上演。



英超賽會公布新季賽程,第1周於8月6日舉行,煞科日在明年5月29日。今季賽事遇上世界盃在冬季舉行,聯賽將於11月12日完成第16周後暫停,直至12月26日「拆禮物日」重燃戰火。

而英超「名物」聖誕快車健在,12月26日至明年1月2日,各球隊須在8天內應付3場聯賽。此外,世界盃決賽周前的聯賽賽程,暫訂已有兩次「周中快車」上演。

曼城能否衛冕,還要看世界盃對球員的消耗程度。(Getty Images)

聯賽第1周賽事,揭幕戰為水晶宮主場迎戰阿仙奴。阿仙奴已連續3季在揭幕戰作客倫敦球隊,前季作客3:0擊敗升班馬富咸,上季同樣作客升班馬,則0:2不敵賓福特。

阿仙奴上季作客水晶宮,淨負3球,新季首戰相遇。(Getty Images)

第1周賽事的重頭戲,必數曼城展開衛冕之旅第一步,即要作客韋斯咸。利物浦作客升班馬富咸,而新帥坦赫格領軍的曼聯將會主場對白禮頓,林柏特領軍的愛華頓亦在主場對車路士。闊別英超23年的諾定咸森林,首輪將會作客紐卡素。

曼城硬撼韋斯咸,上回吃盡苦頭下逼和。(Getty Images)

英超第一輪賽程:

8月6日

3:00 水晶宮 Vs 阿仙奴

19:30 富咸 Vs 利物浦

22:00 般尼茅夫 Vs阿士東維拉

列斯聯 Vs 狼隊

李斯特城 Vs 賓福特

紐卡素 Vs 諾定咸森林

熱刺 Vs 修咸頓

8月7日

0:30 愛華頓 Vs 車路士

21:00 曼聯 Vs 白禮頓

23:30 韋斯咸 Vs 曼城



「Big 6」對戰從第2周開始上演,車路士在主場與熱刺上演打吡,兩軍過往交手不乏火爆場面。第3周將舉行首循環「雙紅會」,曼聯主場對利物浦。

車路士與熱刺合演首場Big6對碰。(Getty Images)

第9輪(10月1日)將是季初重點賽日,該輪為國際賽期之後,會上演曼市打吡,曼城主場對曼聯,以及阿仙奴主場對熱刺的北倫敦打吡。而利物浦與曼城的高峰對決,首循環暫訂於10月15日舉行,由利物浦主場,次循環則暫訂來年4月1日上演。

高峰對決(Getty Images)

本年Big 6對決日程:

8月13日 車路士Vs熱刺

8月20日 曼聯 Vs 利物浦

9月3日 曼聯 Vs 阿仙奴

9月10日 曼城Vs熱刺

9月17日 車路士Vs利物浦

10月1日 阿仙奴Vs熱刺、曼城Vs曼聯

10月8日 阿仙奴Vs利物浦

10月15日 利物浦 Vs曼城

10月19日 阿仙奴 Vs曼城

10月20日 曼聯Vs熱刺

10月22日 車路士Vs曼聯

11月5日 車路士Vs阿仙奴、熱刺Vs利物浦