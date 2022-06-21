【網球】哥舒艾巴溫網後退役　14年間對費達拿14次未嘗勝果

費達拿（Roger Federer）老對手、38歲德國球手哥舒艾巴（Philipp Kohlschreiber）周一（20日）在溫布頓網球錦標賽資格賽首輪勝出，並表示溫網將是自己的「Last Dance」。



現時世界排名230的哥舒艾巴，周一（20日）於溫網資格賽首輪兩局均以6：2輕取法國球手Gregoire Barrere。賽後，哥舒艾巴表示自己做出生涯最大的決定：「我決定在2022溫網後退役，這將是我最後一場錦標賽，很開心還有下一場賽事打，希望可以打入正賽。」

38歲德國球手哥舒艾巴將於溫網後退役。（Getty Images）

對於下一步，他表示未有計劃 ，只想好好享受每場賽事；哥舒艾巴下一輪將對上哈薩克32號種子球手古古舒堅（Mikhail Kukushkin）。

38歲的哥舒艾巴生涯曾得到8座ATP世界巡迴賽冠軍，大滿貫最好成績則是溫網8強，當時也是世界排名最高、排名第16位的生涯之巔。不過，作為費達拿老對手，由2005年至2019年14年間的14次對賽，哥舒艾巴未嘗勝果。