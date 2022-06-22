單車｜運輸署積極考慮規管踩單車戴頭盔　正整理分析持份者意見

就研究立法強制踩單車人士佩戴單車頭盔，運輸署在過去兩個月諮詢持份者意見，現正整理及分析收集到的意見，並計劃下月在立法會交通事務委員會的會議諮詢議員。近兩年的單車意外顯著上升，由2019年的1738宗上升至2021年的近3000宗。



立法會議員林哲玄就單車意外及安全提問運輸及房屋局局長陳帆。對方回覆指，2017至2019年涉及單車的意外宗數整體呈下降趨勢，由1917宗下降至1738宗。然而，有關數字由2020年開始上升，至去年增至2994宗。

運輸署積極考慮透過修訂相關法例，以規管騎單車人士佩戴單車頭盔。（資料圖片/鄭子峰攝）

現時香港未有強制騎單車人士佩戴單車頭盔，政府注意到其他地方就佩戴頭盔的要求各有不同。因應單車意外的上升趨勢，運輸署現正全面檢視騎單車人士佩戴單車頭盔的要求。考慮的因素包括應否強制要求騎單車人士在所有地點或只在指定地點佩戴頭盔；強制佩戴單車頭盔要求的適用人士年齡；以及其他地方的做法等。

政府會以增加對騎單車人士的安全保障為目標，積極考慮透過修訂相關法例，以規管騎單車人士佩戴單車頭盔。運輸署在今年4月至5月，就應否強制佩戴單車頭盔諮詢不同業界及持份者的意見，包括單車會、汽車會、駕駛中心、運輸物流業界、醫學團體、共享單車營辦商及外賣速遞營辦商。運輸署現正整理及分析所收集的意見，並計劃於下月舉行的立法會交通事務委員會會議諮詢議員的意見。