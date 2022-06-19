體育熱話｜國際體壇爆跨性別參賽爭議　單車修例　國際泳聯明表決

美國跨性別泳手Lia Thomas，自2021年在大學女子泳賽中領放對手並刷新紀錄，引發世界泳壇制度改革。



國際泳聯（FINA）宣布，將在周一（20日）為跨性別選手表決出新的指引方針，以回應外界對該族群參賽權的質疑，並為跨性別選手修訂新的標準。這「革命性」的改制，將對美國史上首位NCAA大學聯賽跨性別冠軍得主Lia Thomas，以及其餘跨性別運動員，有着重大意義和影響。

Lia Thomas是美國史上首位NCAA大學聯賽跨性別冠軍得主。（網上圖片）

FINA發言人表示，大會將依據跨性別工作小組報告的建議，對新政策表決，該小組由醫療、法律和運動界別的專業人士組成。

跨性別選手的議題近年備受體壇關注，其中英國前奧運泳將Sharron Davies曾公開反對，她認為已經過男性青春期的運動員，身體質素較女性更有優勢；據《路透社》指出，不少支持者則認為，目前尚未有足夠研究去論證變性對於體能有多大影響，而且運動員的體格大多異於常人，不應針對跨性別運動員。

Lia Thomas曾在一大學泳賽中以38秒完勝對手後，引發體壇爭議。（網上圖片）

此外，國際單車聯會（UCI）在上周亦修改了跨性別選手的參賽限制，將性別轉換的過渡期，由12個月延長至24個月，並將睪丸酮的標準上限減至2.5納莫耳（nanomole）。