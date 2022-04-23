香港單車遊 | 歎美食賞文化遠離煩囂　吐露港之外三大親子路線

厭倦了人山人海的商場嗎？何不嘗試遠離煩囂？



DECATHLON向熱愛單車的你建議了3條不同單車路線，有的合適一家大細探險，亦有文化及美食路線，不如立即相約朋友或帶同家人一起去踩單車吧！

新界3大單車熱門路線（點圖放大看清👇👇👇）

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1. 親子之選──迪欣湖至欣澳

想帶小朋友放電但又不想到人多車多的單車徑，可選擇一條難度較低的悠閒路線，其中有景色優美、補給方便的迪欣湖是不錯的選擇。

位於香港迪士尼渡假區內的迪欣湖活動中心有單車的可供租借，但其服務時間需會按天氣及營運情況而調整，大家前往時需要預先查詢。有興趣可於中心租借單車，由迪欣湖入口起程圍繞迪欣湖一圈；亦可以沿渡假區路面踩出欣澳海濱長廊，途經3間迪士尼酒店及迪士尼碼頭。

這條路線難度不高，需時大約1小時，但勝在迪欣湖活動中心內有洗手間及便利店，不少人會租用腳踏船於湖內遊覽，一大面草園更是假日野餐的熱門地點。

交通：港鐵迪士尼站轉乘R8巴士到迪欣湖

路線：迪欣湖＞欣澳海濱長廊＞迪士尼酒店＞迪士尼碼頭

需時：約1小時



同場加映！十大單車黑點（屯門至大埔段）👇👇👇

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2. 郊外之選──元朗至南生圍

南生圍向來是香港後花園的熱門地點，大家可以選擇以單車前往。你可選擇由元朗西鐵站單車徑起，往博愛醫院方向前行，經過馬路、穿過隧道至橋底便可看到南生圍的指示牌。之後沿路前行至分叉路右轉，經過敬輝農場便可到達南生圍。

南生圍。（資料圖片）

不少人會於南生圍踩單車至附近廢棄的農場，或於橫水渡打卡拍照。南生圍路邊的大草地亦是野餐、放風箏等的好去處。整條路線兼圍繞南生圍走一圈大約15公里，大家可因應體力而決定是否挑戰全程。

交通：元朗西鐵站A出口前往單車徑

路線：元朗西鐵單車徑＞博愛醫院方向＞南生圍

需時：約3小時



3. 文化之選 ── 上水、古洞、龍躍頭文物徑

動靜皆宜的你，可以選擇以單車前往龍躍頭文物徑。大家可以由上水火車站起步，經過水救護站後於單車徑轉左上橋，可沿著雙魚河看到塱原濕地美景，有不少人在此觀看日落，亦有人會前往河上鄉品嚐遠近馳名的豆腐花。

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繼續沿雙魚河向前，便會到達梧桐河，梧桐河畔的盡頭便是龍躍頭文物徑，亦有東角圍、老圍、善述書室等歷史景點，全長大約10公里。

路線: 上水火車站＞雙魚河＞塱原濕地＞河上鄉豆腐花＞梧桐河＞龍躍頭文物徑



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