單車熱話｜小朋友衝出賽道險釀意外　冠軍車手超快反應臨危不亂

周日的環南法單車賽（La Route d'Occitanie）第4站，賽後出現驚險一幕！意大利車手邦尼法斯奧（Niccolò Bonifazio）高速衝線後，有小朋友突然衝出來橫越賽道，幸好他仍十分專注，及時反應，以爐火純青的技術避開小朋友。



環南法單車賽第4站長188.3公里，38歲意大利車手邦尼法斯奧與數名對手在最後大直路鬥法，最終以4小時13分49秒完成，力壓身邊幾位選手，首先衝過終點。這是他今年首次贏得分站冠軍。

邦尼法斯奧與另外3名車手衝線。（網上截圖）

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車速仍然很快。兩旁的觀眾以為在終點後安全，紛紛走進賽道中等候邦尼法斯奧。邦尼法斯奧連忙揚手，叫觀眾快點散開，觀眾亦讓出一條行車線，讓單車手在衝線後經過。然而，突然有位穿黃衫的小朋友從人叢中跑出來！

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Lo que tanto criticamos en la Vuelta a Colombia se presentó hoy en Occitanie. La destreza de Niccolo Bonifazio salvó un atropellamiento a un chico sin brújula y sin papá atento! — OSCAR RESTREPO (@PROFE_RESTREPO) June 19, 2022

當那小朋友跑出來時，離邦尼法斯奧只有一兩米的距離。雖然已經衝線，但28歲的邦尼法斯奧沒有鬆懈，依然專注，盡顯冷靜與技術，馬上操控單車在高速下繞過那小朋友，完美避開，化解了一次可能很嚴重的意外。

邦尼法斯奧遠離後仍很激動，不禁回頭怒吼，相信是不滿有家長沒有好好看管小朋友。他賽後表示在單車賽一定要很小心注意安全，這個不只是車手的責任，而是每個人都應該留意。

完成4站賽事後，35歲加拿大車手米高活士（Michael Woods）贏得今屆環南法賽總冠軍。