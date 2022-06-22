長池世錦賽｜港隊蛙王200米蛙犯規被DQ 時間不獲承認香港紀錄
撰文：楊宇翹
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長池世錦賽第5日賽事，港隊代表Adam Chillingworth本在男子200米蛙以破港績時間殺入準決賽。惟最終被賽會取消資格，其紀錄及準決賽資格亦不獲承認。
Adam今日於200蛙初賽第4小組出場，最後以2分11.88秒完成，其時間比自己保持的香港紀錄更快0.29秒。惟據指大會重看慢鏡可見，該泳手於尾段觸池前，明顯以蝶式腳前進，故此判定犯規，終被取消資格。
香港新蛙王近年冒起，今年4月更一日內兩度刷新香港紀錄，然而今日的時間原本亦能助他晉級準決賽，最終刷身而過非常可惜。
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