英超轉會｜曼城覓得費蘭甸奴接班人　4500萬鎊簽加雲菲臘斯

曼城覓得費蘭甸奴接班人，將以4500萬鎊收購列斯聯中場加雲菲臘斯。



英國《BBC》、《天空體育》等多間媒體透露，曼城已跟列斯聯就加雲菲臘斯的交易達成協議，曼城會支付4200萬鎊基本轉會費，並加300萬鎊浮動費用，最高總值4500萬鎊。待26歲的加雲菲臘斯同意個人合約條款及通過體測，轉會便正式落實。

加雲菲臘斯是英格蘭國腳中場。（Getty Images）

曼城的老臣子、巴西防中費蘭甸奴效力9年後於今夏離隊，如今羅致加雲菲臘斯為接班人，這位英格蘭國腳可以跟洛迪卡斯簡迪輪換出任曼城防中。曼城今夏一直視加雲菲臘斯為防中引援的頭號目標。

加雲菲臘斯在列斯聯青訓出身，2015年首次為一隊披甲，上陣214次。《天空體育》透露，加雲菲臘斯出於對列斯聯的忠誠及尊重，拒絕了一些球會的邀請，選擇了曼城。據《ESPN》報道，曼聯亦對加雲菲臘斯有興趣，但曼聯跟列斯聯是宿敵球會。

此外，曼城的18歲青訓中場基耶比（Darko Gyabi）將以500萬鎊身價轉到列斯聯。

傳聞曼城下個轉會目標是白禮頓的古古列拿。（Getty Images）

《ESPN》指，曼城今夏的增兵工作還未完成，接下來的目標是加強左閘，他們看中了白禮頓的西班牙球員古古列拿。