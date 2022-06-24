足球轉會｜利雲度夫斯基投巴塞陷膠著　西媒驚傳震撼球壇交易

C朗拿度與利雲度夫斯基兩大神鋒，現時分別效力曼聯與拜仁慕尼黑。西班牙《阿斯報》爆料，去年夏天回歸曼聯的C朗原來有意再度離開奧脫福，利雲度夫斯基同樣希望離隊，兩大球會各有所需，傳出互換東家的消息，倘若成事，必定是另一震驚球壇的轉會。



波蘭神鋒利雲度夫斯基早前公開表明心跡，坦言：「我想離開拜仁！」，與這間德甲豪門的關係一去不復返，他與球隊仍有一年合約，現時等待適當時機離隊。

即使「利雲哥」年屆33歲，依然保持超高效率，不少歐洲大球會都有意簽入這名波蘭尖刀。盛傳利雲度夫斯基一直屬意轉投巴塞，惟對方礙於財政問題，遲遲未能開出令拜仁滿意的條件，雙方繼續在轉會費上膠著。

利雲度夫斯基狠批拜仁獨裁 「還有誰會想加盟？」

利雲度夫斯基早前與拜仁「擘面」，現正等候離隊的一個機會。（資料圖片／Getty Images）

正在利雲度夫斯基與巴塞的交易看來停滯不前時，西班牙《阿斯報》驚傳另一可能性，透露「利雲哥」最終的目的地可能是英超，穿起另一件紅色球衣。

《阿斯報》指拜仁有意以利雲度夫斯基與C朗交換，兩人同樣剩下一年合約，若果成事必定是另一宗震撼球壇的轉會。

《阿斯報》驚傳利雲度夫斯基與C朗拿度可能互換東家。（資料圖片／Getty Images）

曼聯今夏在轉會市場屢次碰壁，至今仍然未能簽入新兵，加上曼城及利物浦先後羅致夏蘭特及紐尼斯，《阿斯報》透露C朗對這個情況感不滿，再度思考在曼聯的未來。C朗拿度已年屆37歲，不能再虛度光陰，若果曼聯不能衝擊獎盃的話，離隊他投也無可厚非。

另外，C朗生涯曾經贏得英超﹑西甲﹑意甲，獨欠德甲冠軍，若果加盟拜仁的話，大有可能解鎖另一生涯成就，稱霸四大聯賽。

縱然拜仁早前已簽入沙迪奧文尼，但這支德甲班霸依然認為星味不夠，未能直接代替利雲度夫斯基，C朗正好完美取代他。

曼聯今夏轉會市場處處碰壁，《阿斯報》指C朗對此感不滿。（資料圖片／Getty Images）

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