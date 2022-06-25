轉會情報｜迪歷特續約談判破裂要求離開祖記　傳曼聯有意出手招攬

意大利《羅馬體育報》披露，荷蘭中堅馬菲斯迪歷特與祖雲達斯的續約談判破裂，雙方在解約金及人工皆有分歧；這位22歲球員不欲再跟祖記談判，希望離隊。英國《太陽報》稱，曼聯及車路士都對他有興趣。



意媒指迪歷特與祖雲達斯的續約談判破裂。（Getty Images）

《羅馬體育報》表示，祖雲達斯希望與迪歷特續約至2026年，但談判破裂。首先，祖記希望將新約的違約金訂為1.15億歐元，但迪歷特認為太高，希望壓低到8000萬歐元的水平。迪歷特是祖記現時最高薪的球員，年薪連獎金有800萬歐元，而他希望加到1200萬歐元。

迪歷特是荷蘭國腳中堅。（Getty Images）

據報，迪歷特不想再回到談判桌，並通知祖記希望轉會。迪歷特在2019年從阿積士加盟祖記，簽約至2024年，還有兩年約滿。英國《太陽報》報道，若迪歷特流入轉會市場，曼聯及車路士最有興趣羅致。

曼聯領隊坦赫格以前曾跟迪歷特在阿積士合作。（Getty Images）

曼聯一直想加強後防，之前傳過新帥坦赫格有意從阿積士帶走舊部祖利安添巴及利辛度馬天尼斯；迪歷特以前曾與坦赫格合作，實力比添巴及馬天尼斯更強。迪歷特早前在訪問大讚坦赫格「絕對幫到球員進步」。此外，車路士今夏後防流失嚴重，魯迪格及安達斯基斯坦臣離隊，也急需補充人手。