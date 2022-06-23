英超轉會︱紐卡素即將買入英格蘭國門 新富豪球會增兵路漫漫
撰文：吳慕兒
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新晉豪門球會紐卡素，今夏增兵進度不似預期，本周才迎來第二位新兵。
喜鵲已跟來季降班英冠的般尼達成協議，簽入英格蘭國家隊門將尼克普比（Nick Pope）。
30歲的普比，為力爭2022世界盃英格蘭國家隊一席，希望留在英超作賽。紐卡素已跟般尼就轉會費達成協議，有指轉會費為1200萬英鎊。普比北上完成體測之後，可望在本周末內完成交易。
普比在般尼6年，穩佔首席門將位置，他8次為英格蘭國家隊上陣，卻非修夫基心目中的首選，為保國家隊席位，他不得不以轉會留在英超。
他加盟紐卡素後，勢搶走杜巴夫卡（Martin Dubravka）的正選門將位置。紐卡素今夏在轉會市場收購工作不算順利，僅買斷從阿士東維拉外借的守將泰加特（Matt Targett）。
紐記由於受到歐洲足協財政公平條款（FFP）所限，即使財力充裕，花費金錢方面受嚴格限制，不能隨心所欲地高價搶入球星，甚至必須先賣走部分球員，才可作出重點收購，相信是至今引援進展緩慢的主因。英國媒體指出，紐卡素有意賣走中場辛特麥斯明，騰出轉會費及薪酬空間，可是他們索價4000萬英鎊，難有球會願意接收。
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