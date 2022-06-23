足球轉會｜加里夫巴利新東家揭盅？ 亮相卡迪夫隨時轉戰英冠
撰文：趙子晉
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威爾斯球星加里夫巴利與皇家馬德里約滿後，至今仍未公布下個目的地。巴利表明，為了11月的卡塔爾世界盃，他需要穩定的出場機會。
加里夫巴利日前被影到於卡迪夫城訓練基地現身，與主帥摩利臣會面，隨時再度在英冠賽場亮相。
加里夫巴利（Gareth Bale）領威爾斯相隔64年後再度躋身世界盃決賽周，剛與皇馬結束9年生涯，至今仍未公布新東家。巴利早前在歐國聯的記者會透露，在放假期間好好思考前途問題。
關於這名32歲威爾斯球星的未來，早有傳媒指巴利將與家鄉球會卡迪夫城簽一年合約。日前，巴利亮相卡迪夫城的基地。根據當地傳媒《WalesOnline》了解，巴利與主帥摩利臣（Steve Morison）見面，並討論了自己的前途，而為促成這宗轉會，卡迪夫城主席近幾星期多次與巴利的代表見面。
據悉巴利依然未作最後決定，但他將會在未來數天決定是否加盟卡迪夫城。巴利的家人同樣住在卡迪夫，加上他與摩利臣曾在威爾斯並肩作戰，大大增添他加盟的可能性。
巴利的高昂薪金相信是最大阻力，據報他在皇馬周薪高達逾55萬鎊，對英冠的卡迪夫城而言是天文數字。不過，巴利的經理人巴列特（Jonathan Barnett）曾經透露，巴利並不介意薪金高低，最重要是能夠助他在世界盃前保持最佳狀態。
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