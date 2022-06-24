英超轉會｜紐卡素今夏第2名新兵來投 簽英格蘭鋼門一舉兩得
撰文：趙子晉
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英超新晉億萬大軍紐卡素，今夏轉會市場動作不多，終於迎來新面孔，從降班的般尼簽入門將尼克普比。
由沙特阿拉伯財團入主的紐卡素，縱然接近「無限金錢」，今夏轉會市場表現克制，動作不多，除了買斷阿士東維拉的泰加特（Matt Targett）外，未有新兵來投。
紐卡素至今終有動作，宣布簽入30歲的門將普比（Nick Pope），並與這名英格蘭門將簽約4年。般尼上季未能成功護級，普比隨即成為不少球隊的目標，加上卡塔爾世界盃臨近，這名英格蘭鋼門當然希望留在英超，增加入選「三獅軍團」的機會。
普比來投，將與杜巴夫卡爭奪正選席位，這名鋼門十分期待披上紐卡素球衣出戰。「喜鵲」主帥艾迪賀維（Eddie Howe）直言，球隊有國腳級球員加盟，增添球隊的質素，並盛讚普比是具備英超及國際賽級數的門將。
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