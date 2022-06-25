轉會情報｜C朗投拜仁傳聞來自文迪斯推動　放假分享練波爆汗照

正當C朗拿度放假也不忘操練時，他的經理人文迪斯亦密密工作，為他搭路轉投拜仁慕尼黑。西班牙傳媒日前稱，拜仁有意羅致C朗，但有德國傳媒就表示這是文迪斯一廂情願的建議，拜仁認為C朗人工過高，會打破球隊的薪酬結構。



日前西班牙《阿斯報》披露，C朗今夏或離開曼聯，轉投拜仁慕尼黑，頂替羅拔利雲度夫斯基。報道指，C朗不滿曼聯上季只得第6名，落後英超冠軍曼城多達35分，失去歐聯資格，只能出戰歐霸盃，而且曼聯在今夏轉會市場停滯不前，遲遲未有收購，亦令C朗覺得球隊欠競爭力，難以爭逐錦標。

曼聯上季成績不濟，今夏轉會窗又未見強援，據報令C朗萌生去意。（Getty Images）

C朗雖然已經37歲，但上季39次上陣攻入24球，證明頂級實力，他也渴望贏取更多冠軍。C朗對拜仁都很有興趣，因為他未踢過德甲，而且拜仁擁有爭奪各項錦標的實力。

沙歷咸美錫（左）澄清，拜仁無意羅致C朗。（Getty Images）

《德國體育一台》向相關消息查詢指，經理人文迪斯將C朗推介給拜仁。不過，拜仁行政總裁簡尼及體育總監沙歷咸美錫拒絕。最大原因是，他們認為C朗年薪約2700萬歐元，實在太高，會動搖球隊現時健康的人工結構。

再者，拜仁不想引入一名地位可能凌駕球隊的球星，影響更衣室的穩定。沙歷咸美錫其後回應德國《天空體育》記者提問時表示：「C朗無疑是頂尖的球員，擁有匪夷所思的職業生涯，但有關他與拜仁的轉會消息是假的。」