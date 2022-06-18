足球熱話｜全球最靚女球員最怕「被性感」　欣賞C朗自律態度

22歲的瑪歌域（Ana Maria Markovic）被稱為全球最靚女的足球員，她表示很享受被稱為最漂亮，但不喜歡有傳媒叫她最性感。這位克羅地亞女足國腳透露，最喜歡的偶像是C朗拿度，欣賞對方的自律。她還叫有意合作的經理人做足功課，了解清楚她在球場上的表現。



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瑪歌域雖然在瑞士成長，效力瑞士球會草蜢，但她決定代表祖國，去年獲克羅地亞徵召，成為國腳。她視莫迪歷及C朗為偶像，她說：「莫迪歷絕對是我的榜樣，他是一名代表克羅地亞的世界級球員。女足都有很多好球員，例如巴治雯（Ramona Bachmann）。」31歲的巴治雯是瑞士國腳前鋒，效力巴黎聖日耳門。

莫迪歷是瑪歌域其中一位偶像。（Getty Images）

「不過，講到我最喜歡的球員則是C朗，因為他實在太自律。我認為參與一種運動，擁有像C朗那樣的態度，全情投入，這是十分重要的。」

瑪歌域很欣賞C朗的自律，對足球的全情投入。（Getty Images）

對於全球最靚女球員的外號，瑪歌域說：「我喜歡報道叫我最靚女的足球員，或者其中一位最靚的，因為聽到別人讚我漂亮，我會十分開心。不過，有些報紙叫我做最性感足球員，我就不喜歡了。」

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瑪歌域的外貌引起關注，人氣急升，其Instagram帳戶有超過66萬名粉絲。她希望找一位經理人幫助她的足球生涯，而非場外的事業。她說：「很多人發訊息給我，想做我的經理人，我很清楚他們想在我身上得到什麼。他們從未看過我一場比賽，只在乎我場外的東西，我覺得很可惜。我覺得他們應該先了解我更多，看看我在足球方面能夠做什麼。」