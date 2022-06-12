C朗甩難！強姦案獲撤控　女方律師嚴重失職翻案失敗︱足球熱話

葡萄牙球星C朗拿度捲入的強姦案官司，美國法官拒絕受理，原因是提出訴訟的女方律師「嚴重失職」。

這宗2009年在拉斯維加斯發生的事件，已纏繞13年之久，女方提出民事訴訟，卻被法官狠狠打回頭。



女事主Kathryn Mayorga。（Twitter）

女事主Kathryn Mayorga原為女教師，之後轉職模特兒。來自美國內華達州的她，指控C朗2009年在拉斯維加斯強姦她。事發當晚C朗跟她在夜店行為親暱的照片，被狗仔隊拍下，遭各大傳媒披露。C朗一方已向她付出37.5萬美元賠償金，惟她繼續入稟民事訴訟，要求索取更多賠償。

美國拉斯維加斯區域法院法官Jennifer Dorsey不止拒絕受理此案，還狠狠批評Kathryn Mayorga的律師Leslie Mark Stovall「嚴重失職」。

當年震驚世界的一幕：

法官Jennifer Dorsey接納聯邦裁判法院建議，指出Kathryn Mayorga的律師Leslie Mark Stovall「嚴重失職」，令C朗無法獲得公平審訊，她在判辭中寫道：「基於她的律師濫用及刻意逃避正當訴訟程序，並以非常個人的性質牽涉嚴重指控，Mayorga失去追討這宗案件及嘗試推翻之前賠償金額的機會。」

女方律師更被指摘使用「盜取獲得的私人檔案」，法官宣判案件被撤銷而且不能提出上訴（dismissed with prejudice）。

C朗昔日喜愛夜蒲，如今修心養性成為愛家好男人。（Instagram）

女事主Kathryn Mayorga指出，當年她與C朗跟其他人一起在夜店參加派對，期間C朗在拉斯維加斯Palms Casino Resort酒店套房內強姦她。C朗一直否認強姦指控，堅稱是雙方同意下進行的性行為。當地警方曾在2018年重啟案件，但並無提出起訴。

據了解，雙方早在2010年達成庭外和解協議，但Mayorga之後提出起訴，索取多7500萬美元賠償。她表示，當年事發後，她是被迫簽下一份保密協議和接受37.5萬美元賠償，曾要求法官宣判該份協議無效。

無論如何，隨着法官今次判決，Mayorga受累「豬隊友」律師，已無法提出上訴。從荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）一案，再看今次這宗案件，兩宗牽涉全球巨星的爭議官司，一再說明聘用一個好律師的重要性。