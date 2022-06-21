體育熱話︱C朗千萬跑車離奇撞牆　意外曝光超強背景軍人保鑣團隊

葡萄牙球星C朗拿度其中一部千萬名車 Bugatti Veyron，在西班牙馬略卡涉及一宗交通意外，當地警方正在調查。



C朗與愛車Bugatti Veyron。（Instagram）

消息指，當時負責駕車的並非C朗拿度本人，而是他其中一個保鑣。C朗目前正與家人在馬略卡度假，事發時，這部價值170萬英鎊（約1637萬港元）的超級跑車失控跣胎，撞向一棟住宅物業外牆。

從現場圖片可見，這部Bugatti名車的車頭被撞毀，捱撞的物業外牆跌下大量磚頭，損毀情況頗為嚴重。調查人員在現場並未發現其他車輛。

雖然只是一宗輕微交通意外，但由於案件涉及大名鼎鼎的C朗，當地警方還加派國民警衛隊到場協助。

涉事司機並未受傷，英國傳媒引述消息人士稱，「車子撞向一道牆，但只是物料損壞，無人受傷。司機已為意外承擔責任。」

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英國傳媒報道，涉事司機身份未明，惟C朗一向聘用曾派駐阿富汗服役的特種部隊軍人保護他和家人，其中兩人是Sergio及Jorge Ramalheiro兄弟。

葡萄牙雜誌《Flash》指出，Ramalheiro兄弟被葡萄牙國民警衛軍要求放無薪假之後，另覓跑道，加入C朗保鑣團隊。二人來自一對三胞胎，還有一個兄弟Alexandre繼續當警察。三人曾一起在阿富汗當兵。

西班牙警方確認，他們未有資料顯示意外發生時C朗正在車內。這位曼聯球星向來熱愛名車，家中車房擁有多部珍貴超級跑車，由曼徹斯特前往西班牙度假，他特別運送這部心愛的Bugatti Veyron和女友佐真娜的平治G Class到當地駕駛。