足球熱話︱雲巴士頓：說C朗勁過美斯的人唔識波　三球王在他之上

C朗與美斯，兩大球王邊個勁啲？是網絡上的永恆爭議題目，各有捧場客。久不久就有足球名宿出來發表偉論，根據往績，支持美斯的名將較多，今次也不例外。

荷蘭一代名將雲巴士頓，不止認為美斯較C朗優秀，還批評認為C朗更出色的人「根本唔識波」。



C朗與美斯，兩大球王邊個勁啲？（Getty Images）

這位前AC米蘭巨星接受《羅馬體育報》訪問時稱，「基斯坦奴是個偉大球員，但那些說他勁過美斯的人，對足球一無所知，又或是出於惡意才這樣說的。」

「美斯獨一無二，無可能被複製，也不會有另一個。一個像他那樣的球員，每隔50年、甚至是100年才有一個。他在孩童時期，已經是個足球天才。」雲巴士頓本身也是個足球奇才，他在1988、1989和1992年三度贏得金球獎，卻因嚴重傷患被迫在28歲便掛靴，由他品評足球歷代人物，最合適不過。他對美斯讚譽有加，但雲巴士頓心目中史上最佳球員另有其人，美斯甚至三甲不入。

雲巴士頓指美斯勝過C朗，同時又稱美斯不及三大球王。（Getty Images）

三大球王勁過美斯

他在西班牙《馬卡報》的訪問中說，「在我心目中，史上三個最偉大足球員是比利、馬勒當拿和告魯夫。」他憶述，「小時候，我渴望成為告魯夫。他是我的朋友，我很想念他，比利和馬勒當拿也是很神奇。」

對於兩位不同年代的阿根廷球王，雲巴士頓認為，「美斯也是偉大球員，可是馬勒當拿在球隊中影響力更大。戰爭時，美斯不是一個會將自己放到最前線的人。」他將美斯放在三大球王之後，同時不忘提到，「我沒有忘記C朗拿度、柏天尼或施丹。」