現代五項｜障礙跑料取代馬術　日本體能綜藝極限機關或登奧運舞台

日本遊戲綜藝節目，有機會搬上奧運大舞台。

現代五項集五種不同風格運動，去年東京奧運之後通過改革，2028年洛杉磯奧運將剔除馬術，計劃改為障礙跑（obstacle racing）。新項目並非單單跨欄，而是飛簷走壁，有機會用上日本長壽綜藝的大型機關。



國際現代五項總會（UIPM）在上月2日通過，2024年巴黎奧運之後，將由障礙跑代替馬術。UIPM今、明兩日在土耳其首都安卡拉舉行測試賽，邀請日本TBS電視台協助設計，並用上其中4種機關。首日賽事後，有選手稱是該節目的擁躉，能夠親身挑戰該些障礙物，感到相當興奮。

其中一種在測試賽出現的機關「Parallel pipes」，選手握緊左方吊環，橫越到右方，看準時機飛向前方，握住橫條。（SASUKEPEDIA）

TBS運動綜藝節目《SASUKE~Ninja Warrior》，考驗參賽者的體能，包括力量、靈活、速度等，在世界各地廣受歡迎。每次節目有100名參賽者，要盡快通過4組特製機關，包括靜止或移動，難度極高，途中失手即告出局。

TBS製作的《SASUKE》系列，考驗參賽者體能與力量，世界聞名。（TBS）

參賽者有如忍者飛簷走壁，體能要求極高，既有藝人明星，也有著名運動員，更多是「隱世」平民高手。

除了攀繩這類靜止機關，更有大量活動機關，考驗反應。（FB＠Sasuke Việt Nam - Không giới hạn）

日本《SASUKE~Ninja Warrior》由1997年首播，至去年底舉行39次，歷來僅得4人共6次完成整場賽事。節目不僅在全世界播映，美國、澳洲等至少25個地區，都製作當地版本。TBS體育節目監製村口太郎，對於綜藝節目有機會登上奧運表示興奮：「節目在世界各地大受歡迎，有機會成為現代五項的一部分。得悉有機會亮相奧運，難掩喜悅。」

這種機關，只算小兒科。（TBS網站）

UIPM將舉行多場測試賽，至12月由國際奧委會決定是否通過改革。現代五項改革的一大原因，是東奧時馬術部分出現亂局。有馬匹不聽運動員指示而被暴力對待，又有馬匹嚴重受傷而遭人道毀滅，惹起外界關注動物權益。國際現代五項總會商議後通過剔除馬術，以其他運動代替。