【東京奧運】現代五項懶人包　原來與拿破崙有關

撰文： 周立賢 最後更新日期： 2021-06-26 19:46

現代五項（Modern Pentathlon）為東京奧運其中一個項目。相估不少人也想知道什麼是「五項」，也未必知道起源與拿破崙有關。

什麼是現代五項（Modern Pentathlon）？

說法眾說紛紜，其中一個可能是法國人 Pierre de Coubertin根據拿破崙時代的陸軍而制定的，有傳當時一名年輕軍官被指派深入敵陣傳送訊息，他遇上一名敵軍士兵，在馬上比劍擊敗對手。後來其馬匹被敵軍射傷，他開槍還擊並殺死第二名敵軍，其馬匹最終捱不住死亡。年輕軍官游過一條河，再跑到目的地成功傳送訊息。

拿破崙時流傳的一個傳說，成為現在的現代五項。

哪5個項目？

劍擊︰以重劍打循環賽，每場1分鐘，打和人同被判輸，勝出率最高的獲最多分。奧運官網指這項比賽考驗選手的集中力，也要適應不同對手。

游泳︰200米自由泳，計算總成績而不用考慮單場排名，奧運官網指這是考驗選手的力量及耐力。

馬術︰馬術障礙賽，大會提供馬匹，以抽籤形式決定馬匹。選手有時間與馬匹練習，再要與馬匹越過障礙物，墮馬及超時皆扣分。官方指與不熟悉的馬合作，是現代五項獨一無二的事。

跑步+射擊︰3000米賽跑，根據之前4項的成績而排列出發次序，分數高1分早1秒出發。50秒內選手要用雷射槍在10米距離擊中5個目標再跑800米，重複數次，之後再衝線，先到終點的為金牌。

東京奧運官網連結

利臣（Alexander Lesun）去屆破奧運紀錄成為男子金牌。（資料圖片）

現代五項逐格睇（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

有沒有古代五項？

答案是有的，2000多年前的古代運動會分為標槍、短跑、鐵餅、跳遠和摔跤。

瑞典的William Grut成為1948奧運金牌選手。（資料圖片）

何時成為奧運項目？

1912年起首次成為奧運項目，自此之後除了兩次世界大戰停辨奧運外，現代五項的男子單人賽一直是常規項目。1952至1992年曾設男子團體賽，而2000年起就增設女子個人賽。

美國的Richard Gruenther在1948年參與現代五項中的馬術賽。他總成績第8。（資料圖片）

哪個國家/地區現代五項最強？

根據獎牌紀錄，匈牙利以9金8銀5銅力壓9金7銀5銅的瑞典，以一面銀牌之差成為最強。其餘曾摘金的包括蘇聯、俄羅斯、波蘭、英國、意大利、德國、立陶宛、捷克、澳洲及哈薩克。

瑞士的Fritz Hegner正在射擊，1948年他在現代五項以第7完成。（資料圖片）

去屆誰是冠軍？

曾患心臟病的俄羅斯選手利臣（Alexander Lesun）以總分1479創下奧運記錄，以7分之差險勝烏克蘭選手泰莫舒真高，成為去屆男子賽金牌。

女子方面，艾絲普薛圖（Chloe Esposito）力壓法國的Élodie Clouvel封后。

至於1964東京奧運，匈牙利的 Ferenc Török 摘男子賽金牌，蘇聯成為隊際金牌。

按此觀看>【里約奧運．現代五項】曾因心臟病轉行 俄將第二人生終摘金

俄羅斯選手利臣（Alexander Lesun）成為2016現代五項男子金牌。（資料圖片）

東京奧運現代五項何時舉行？

今屆賽事於8月6日開始初賽，8月7日決出女子成績，8月8日決出男子成績。

東京奧運現代五項何地舉行？

東京武藏野之森綜合體育廣場（武蔵野の森総合スポーツプラザ）及東京體育場（東京スタジアム/Tokyo Stadium），又稱味之素體育場。