轉會動態｜熱刺增兵向愛華頓埋手　李察利臣之外看中左翼新星

英超熱刺來季重返歐聯，銳意革新陣容，大展拳腳。增強前線選擇，分擔哈利卡尼及孫興慜的重擔，成為要務之一。

愛華頓的巴西前鋒李察利臣過檔熱刺，傳聞甚囂塵上，近日更演變成「一換二」交易。消息指熱刺希望一併收購「拖肥」新星安東尼哥頓，而上季未受干地重用的中場哈利雲克斯，將成為交易的一部分。



熱刺入球來源過度集中於「7+10」組合，前線欠缺替代方案。瑞典右翼古路施夫斯基季中加盟，功效立竿見影，熱刺今夏收購時主力物色中鋒。

中鋒翼鋒，熱刺全都要？（Getty Images）

據《football.london》熱刺專門記者Alastair Gold報道，熱刺有意一口氣「打包」25歲的李察利臣，及21歲的哥頓。李察利臣尚餘兩年合約，助「拖肥」護級後萌生去意。愛華頓亦有一定財政壓力，需要賣人以符合公平財政原則。他於2018年以3500萬鎊從屈福特加盟，勝任前場左至右多個位置。4季都保持相當的入球與助攻次數，預料身價有增無減。

李察利臣在英超數季，表現穩定，極具說服力。（Getty Images）

另一人是去季嶄露頭角的哥頓，上季英超僅缺陣一場，射入4球，擔任左翼表現有目共睹，年僅21歲，前途無限。

林柏特（左）擅長培養新星，預料會極力阻止哥頓（右）離隊。（Getty Images）

一口氣收購兩將，熱刺有意把雲克斯加入交易之中。愛華頓領隊林柏特對雲克斯頗有好感，有意在冬季轉會窗出手，惟當時熱刺中場缺人，未有放人。如今雲克斯不受重用，愛華頓有意收購，熱刺方面即欲「一人加錢」，以把季中出售迪利阿里後愛華頓尚未支付的款項，抵銷部分轉會費。不過，哥頓充滿朝氣與活力，林柏特顯然不希望球會賣走這名新星。

哈利雲克斯出身於熱刺青訓，但預料今夏將要離隊。（Getty Images）

熱刺在完季後獲得班主注資增兵，已免費簽入翼鋒比列錫及門將費沙科士打，日前則以2500萬鎊簽入白禮頓防中比蘇馬。