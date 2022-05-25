干地戰術勁口術更醒　張弛有道一把口收服熱刺算死草老闆｜01球評

熱刺最大股東ENIC，亦即主席利維持股公司，宣布發行新股，向球隊注入1.5億鎊。捧「我刺」快三十年，高調宣布泵水，絕無僅有。投資用於收購球員，以及收買領隊干地的心。

2019年歐聯決賽之後，熱刺跌出復興路，迷失勝利道。干地不消一季讓球員與球迷站在己方，成績來自戰術，說話有如藝術。適時狠批，適時「收油」，執教球隊，調教上司。意大利名帥，豈止是戰術大師。



普捷天奴前季被炒，聯賽及盃賽4亞的重心球員逐漸離去，熱刺球場從歡呼變成吵鬧。上面有個算死草老闆，通行皆知。暑假選帥，愈傾愈頹，現實是工作「難撈」且不討好。

摩連奴教熱刺，結果被熱刺「修理」。（Getty Images）

前季歐聯，今季歐協聯，級數大跌。陣中不乏「玻璃心」球員，既嫌普帥辣操太疲累，也怨摩式管治欠溝通、太輕鬆，體能一直跌下去，季前更有哈利卡尼嚷轉會。

去年夏天帥位無人問津，時間無多，無業的狼隊前主帥紐奴被選中「領班」，結局在第4輪十人應戰後慘負水晶宮，其實已定。

熱刺主場對曼聯，淨負0：3，紐奴（左二）賽後被炒。這一場賽事，對兩軍都是本季轉捩點，（Getty Images）

不論摩連奴或紐奴，球隊在賽績上都有蜜月期，惜燦爛短暫，黑夜漫長。摩連奴治下，上季一度殺上榜首，紐奴在今季揭幕戰一致被看淡下爆冷擊敗曼城，開季三連勝。

惟熱刺一旦吞敗，氣勢立即衰竭，接下來踢得保守，輸到無力還手。去年10月底主場對曼聯，9射不中，3球淨負。熱刺其時排第9，落後第4位5分。開季拒絕接掌的干地，突然回歸北倫敦。

季初北倫敦打吡，一個上半場輸3球，球員放棄人生的樣子，足以令球迷提早熄電視。（Getty Images）

眼前球隊，既要執教，更要從上到下，調教。干地調兵遣將的功力不用懷疑，今趟來到十幾年無冠的熱刺，用腦，更用口。上任不消一個月，球員到管理層，甚至再度合作的足球總監柏拉迪斯，都難逃他的「明轟暗批」。

干地運用戰術出色，說話技巧與時機更厲害。（Getty Images）

表現「海鮮」、新將不合英超、「水力」不足卻有大想頭，干地說每次發言都是戰術。談對手如是，調理同事亦然。他窺準熱刺有個最先進球場，疫後首季回復全場開放，卻要踢第三級別盃賽。班主願意再次敲門找上干地，顯然破釜沉舟，祈求挽救歐聯機會。

主席利維的財團高調宣布「開水喉」，讓干地增兵，情况罕見。（Getty Images）

干地到任後重整球員食事，操練比過去更辣，長時間「11打0」排練戰術走位，成效立見。熱刺在首循環對利物浦，殘陣鬥殘陣。熱刺用上顯然失寵的阿里、尼當比利，領先、落後再逼和。

球迷看見熱刺被反先時沒有崩潰，卡尼在重要賽事入球，那一場開始「終於重拾睇熱刺嘅樂趣」。

干地上任，球隊似乎意識到，這最後機會。第一次遇上利物浦，卡尼終於復蘇，先開記錄。（Getty Images）

場內開始唱出干地名字「Antonio」，球員發現狀態好到「跑幾多都唔攰」，不用龜縮等偷雞，可以雙翼齊飛互相助攻，「7+10」終於不是唯一攻擊組合。舊將表現令人耳目一新，艾歷迪亞長傳不再出界，賓戴維斯的左中堅能力終被看見。

賴恩施斯隆、馬特杜靴迪、艾馬遜，踢出加盟後最佳水準。季中干地說陣容在數字上「削弱」，但兩名新將「即插即用」。古路施夫斯基速度一般，靠射術與走位搭夠，賓坦古亞在中場中的表現全能，二人半季合共為球隊製造16個入球。

古路施夫斯基（左）季中加盟，成為右翼，攻入5球，為熱刺增加攻擊瓣數。（Getty Images）

轉會精明眼都有，熱刺還缺什麼？干地一句承諾。

季中球隊開始上軌道，但每每失準，干地就「出口」，只是口風稍為軟化。季初三連敗時批「球員心態差」，補時擊敗曼城後負般尼就稱「我或許不夠好」，來到季尾爭前四0：1負白禮頓，干地變得溫和：「他們進步了，想捧盃。我開始感覺球員討厭落敗，這相當重要。回家之後忿忿不平，想盡快踢下一場忘記落敗，這個培養求勝慾的過程就完成。」由此可見，干地到來前，隊內情况何等不濟。

第二循環戰至補時擊敗曼城，該是本季熱刺最精彩一役。（Getty Images）

就在季尾愈戰愈勇，前四近在咫尺，干地的講話內容依然好難捉摸，唯獨立場不變——不完全否認過檔PSG傳聞，明明合約仍有一季都堅持不承諾留隊。「調教你上司」這齣職場劇，不能放鬆一刻。

球隊不僅再次攻擊有辦法，防守也明顯提升。（Getty Images）

前四已定，歐聯到手。干地維持立場，「有乜等我放完假先講」。而卡尼等球員先後發聲留人，同時向管理層施壓。

就在此時，熱刺逆市注資，祭出一條財經新聞。來季與病毒共存，回歸歐聯，主席利維明白有些錢不能慳。1.5億鎊連同賣走棄用球員的收益，買斷基斯甸羅美路及古路施夫斯基後，仍有大筆金錢買人。

不消一步，熱刺球迷重新期待，希望留住帶領球隊的「魔術師」。（Getty Images）

熱刺球迷，請繼續收看「調教你上司」第二季，欣賞戰術大師／口術大師的語言藝術。