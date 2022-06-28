足球轉會｜韋斯咸買斷PSG人球龍門 邀請連格自由身加盟
撰文：顏銘輝
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在巴黎聖日耳門做了多年人球的法國門將艾路拿（Alphonse Areola），正式加盟韋斯咸，簽約5年。
29歲的艾路拿上季被外借到韋斯咸，各項賽事18次上陣，今夏獲買斷，正式離開PSG，加入「槌仔幫」。韋斯咸沒有透露其轉會費，但據報其身價約1050萬鎊。艾路拿是PSG青訓球員，出道後一直無法站穩正選，曾被外借至維拉利爾、皇家馬德里及富咸等球會。
「上季的氣氛非常好，所以我竭盡所能留在這裏。」艾路拿說：「我覺得很舒服，當我簽約時，我覺得自己就在第二個家中。」艾路拿在新球季仍要跟37歲的法比安斯基競爭正選，後者在5月與韋斯咸續約一年。
艾路拿是韋斯咸今夏第二筆簽約，他們之前以3000萬鎊從雷恩收購摩洛哥後衛阿古特（Nayef Aguerd）。英國《BBC》透露，韋斯咸正邀請連格以自由身加盟。29歲的連格今夏與曼聯約滿，即將成為自由身球員。連格在20/21球季曾被外借至韋斯咸，表現突出，16次正選攻入9球，但曼聯上季拒絕放走連格又不重用他。
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