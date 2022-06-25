足球轉會｜紐卡素傾掂今夏第三簽　追逐半年勢簽里爾荷蘭小國腳

雖然紐卡素升呢為富豪球會，但他們今夏的增兵方案仍相當踏實，不與傳統勁旅爭球星，默默地從各地中型班「淘寶」。英國《BBC》報道，紐卡素與里爾達成協議，以3000萬鎊簽入荷蘭小國腳中堅保治文。他會是紐卡素今夏第三筆簽約。



紐卡素一直垂青保治文，今年冬季轉會窗求購失敗，今夏繼續努力，據報他們擊敗AC米蘭，已經跟里爾達成協議。《BBC》指，保治文的轉會費約3000萬鎊。英國《天空體育》指，保治文是紐卡素今夏增兵的頭號目標，雙方協議的轉會費約3500萬鎊。保治文將於下周到紐卡素接受體測，待同意個人合約條款後，交易便可落實。

保治文年紀輕輕已見慣大場面，為里爾踢過歐聯淘汰賽。（Getty Images）

紐卡素在1月買入捷比亞及丹般恩，加強防守，到今夏的轉會也是以守將為主要目標。他們先以1500萬鎊買斷維拉借將左閘馬特泰基特，接着以1000萬鎊買入般尼的英格蘭國腳門將尼克普比。如無意外，22歲的保治文會是紐卡素今夏第三簽。

保治文出身自阿積士青訓，曾被外借到海倫芬，於2020年外流加盟法甲的里爾，近兩季站穩球會正選。他曾代表多個級別的荷蘭小國腳，曾獲大國腳徵召，但暫未有上陣機會。

據報紐卡素下個目標是法國前鋒艾傑迪基。（Getty Images）

《天空體育》表示，紐卡素接下來打算繼續從法甲增兵，他們看中了蘭斯前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike）。20歲的艾傑迪基是法國小國腳，上季24次聯賽上陣攻入10球。