足球轉會｜美媒指加里夫巴利大幅減薪　人工仲低過銀河「小豆」

傳加里夫巴利將以自由身轉投FC洛杉磯，以為他是去掘金？不！當地傳媒披露，巴利並非特許球員，年薪上限161萬美元，比起他效力皇家馬德里的人工大減九成！



美國《洛杉磯時報》報道，32歲的威爾斯隊長巴利，將會與美職聯球隊FC洛杉磯簽約一年。雖然巴利相信是FC洛杉磯有史以來最大牌的球星，但報道稱巴利不會以「特許球員（designated player）」的身分加盟，所以他的人工設有上限，年薪不會高於161萬美元。FC洛杉磯尚有一個特許球員的名額。

特許球員規例又名「碧咸規例」，每支美職聯球隊可以簽入最多3名不受薪酬上限限制的球員。碧咸是首位根據此例來到美職聯的球星。

加里夫巴利今夏續約，以自由身離開皇馬。（Getty Images）

巴利之前效力皇馬8個球季，3次贏得西甲以及5次奪得歐聯，上陣258次入106球。據西班牙《馬卡報》稱，他在皇馬最後一份合約的年薪為2030萬美元。換言之，他到洛杉磯踢波的人工大減九成，只有之前皇馬年薪的8%。

現時美職聯最高薪的特許球員是效力FC多倫多的恩斯治尼，年薪1242萬美元，而芝加哥火燄的梳頓沙基利年薪815萬美元，至於洛杉磯銀河的「小豆」查維亞靴南迪斯就收年薪600萬美元。

恩斯治尼是美職聯人工最高的球員。（Getty Images）

巴利的經理人早前透露，選擇下一站時，金錢並非主要的考慮。據報，巴利的合約會有18個月的續約選項，如果執行這個選項的話，他會效力到2024年的球季。

威爾斯從世界盃附加賽脫穎而出，獲得年底決賽周的資格。巴利曾透露，威爾斯打入決賽周，改變了他退役的計劃。在未來半年，巴利最大的目標就是穩定地踢正選，保持狀態，應付世界盃。