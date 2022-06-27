足球轉會｜打比郡18歲新星拒絕曼聯 投水晶宮簽5年長約
撰文：顏銘輝
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英超球會水晶宮宣布，簽入即將約滿打比郡的18歲翼鋒艾比奧維（Malcolm Ebiowei），雙方簽約5年。待他與打比郡的合約屆滿後，會在7月1日正式以自由身加盟。據報，他拒絕了曼聯的邀請。
艾比奧維去年加入打比郡，簽下短約，到今年2月上位，首次一隊上陣，到4月更取得職業生涯首個入球。小小年紀，他上季在英冠已經16次上陣，吸引到外界的目光。艾比奧維在青年軍表現很搶鏡，於U18的9場比賽入10球，對列斯聯及車路士分別帽子戲法。
艾比奧維今夏約滿，引來曼聯的興趣。儘管曼聯有朗尼、麥卡倫等人的人脈關係，但最終艾比奧維擇了水晶宮。他透過水晶官網，答謝打比郡的支持。艾比奧維說：「我想多謝打比郡中每個人在去年的支持，他們給我一個機會，展示我能夠在場上做到的事。我還要多謝球迷，儘管在上季的困境下，也給予鼓勵。」
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