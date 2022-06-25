足球轉會｜巴利新東家誰屬有突破性發展 最終情傾美職聯
撰文：趙子晉
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加里夫巴利亮相威爾斯，更被影到走入卡迪夫城基地，以為他回歸家鄉球會之際，豈料事態發展來個急轉彎，轉會消息靈通的記者羅曼奴便知道這名威爾斯球星情歸何處。
加里夫巴利（Gareth Bale）早前離開效力9年的皇家馬德里，久久未公布新東家。這名32歲的威爾斯球星日前被影到現身卡迪夫，據當地傳媒了解，巴利曾與卡迪夫主帥摩利臣（Steve Morison）會面，球會主帥更多次與巴利方面見面，希望促成交易。
巴利的家人同樣住在卡迪夫，近水樓台，看來巴利投家鄉球會也十分合理。不過，事件有突破性發展，記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，原來美職聯才是巴利的下一站。
羅曼奴表示，加里夫巴利已經與美職聯球會洛杉磯FC達成共識，並簽下大部分的合約，雙方簽約至明年6月，《The Athletic》指巴利有選項續約多半年，如今萬事俱備，巴利更在個人IG貼出招牌手勢向洛杉磯打招呼。
加里夫巴利早前領威爾斯一搔64年之癢，再度打入世界盃決賽周，他曾表示，新東家最重要有穩定的上陣時間，讓他在卡塔爾世界盃前保持最佳狀態。
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