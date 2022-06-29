足球熱話︱薩斯索羅中場突在IG上載全裸照　事後解釋：電話被入侵

近日盛傳將轉投羅馬的意甲球隊薩斯索羅中場大衛法迪斯（Davide Frattesi），突然在Instagram限時動態上載全身裸照，「露鳥照」出街不久即被刪除，可是已被網民cap圖並瘋傳。



薩斯索羅中場大衛法迪斯的全裸照被網民瘋傳。（網上圖片）

從照片中可見，法迪斯全身赤裸，拿出手機對着鏡子自拍，不止盡露強壯身軀，連下體也清楚可見。不過被網民瘋傳的版本，以一個圖案巧妙遮住他的重要部位。

事後他發文道歉，「各位對不起，有人入侵我的手提電話，讓這張照片出街……對不起！」

法迪斯發文道歉，惟此帖文很快也被刪除。（IG）

不過這個道歉帖文，同樣很快已被刪除。或許因為即使電話被hack，也無法解釋他為何要影一張全裸自拍照。

這張全裸照被人以圖案遮住重要部位後，在意大利瘋傳。他目前正與隊友施卡馬卡（Gianluca Scamacca）在西班牙度假聖地伊比薩島（Ibiza）度假，照片中的他上半身曬得通紅，很可能是在這個陽光與海灘的度假聖地拍攝。

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現年22歲的法迪斯，為羅馬青年軍出身，2017年加盟薩斯索羅後屢被外借，直到2021/22球季重返球會後獲重用，今季在意甲36次上陣，攻入4球，早前更入選意大利大國腳，3度披上國家隊戰衣。

摩連奴帶領的羅馬，以他為今夏主要轉會目標，轉會費預料約2000萬歐元。正當球員生涯起飛之際，卻遇上這宗負面新聞。