【羽毛球】戴資穎救波擦傷見紅　事隔三日IG再報平安：手肘不痛了

戴資穎上周六在馬來西亞公開賽4強力戰3局，不敵中國一姐陳雨菲，且在關鍵決勝局中為救球重摔在地，右肘擦傷見紅，令球迷們相當心痛。

事隔3日，「小戴」再次於社交媒體報平安，直言手肘已經不痛了。



戴資穎因救球而擦傷右手肘流血，賽後她在Instagram的限時動態撰文，感謝大家關心，強調只有摔下去的那一下很痛而已，並幽默指：「不要心疼我，皮肉傷而已，誰叫我的腳跑比球慢」。

戴資穎奮身救球手肘流血，需要軍醫入場治理。（Twitter截圖）

休息3日，戴資穎明天續於馬來西亞大師賽首輪面對韓國的沈有振，球迷們憂慮傷口未癒，或影響小戴表現。不過這名羽毛球后在Instagram限時動態表示，手肘已經不痛：「我發現大家都很關心我的手，我的手很好，就是它現在應該復原的還不錯，也不會痛了。」

戴資穎再次在社交媒體上報平安，直言手肘已經不痛了。（Instagram截圖）

戴資穎原定明天首輪要對上泰國的革通（Supanida Katethong），但革通賽前退賽，因此對手改為沈有振，兩人生涯從未交手過。