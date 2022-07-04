羽毛球．大馬公開賽｜陳雨菲奪亞賀黨慶　拉查諾冠軍獻亡母

陳雨菲與拉查諾爭奪馬來西亞公開賽女單錦標，兩人力戰超過1小時，結果這名中國「一姐」以局數1：2不敵拉查諾，屈居亞軍。縱然失落冠軍，陳雨菲依然希望以這個亞軍慶祝共產黨黨慶。



陳雨菲4強力戰3局淘汰中華台北「球后」戴資穎晉級，與泰國球手拉查諾（Ratchanok Intanon）爭標。拉查諾首局以21：15先下一城，陳雨菲次局接近由頭帶到尾，以21：13扳回一城。進入決勝局，拉查諾早段連取7分，擴大領先優勢，陳雨菲一度力追至3分落後，但這名泰國球手再發力，再取5分，奠定勝局，以21：16擊敗陳雨菲封后。

拉查諾今站化身「中國隊殺手」，接連淘汰韓悅﹑王祉怡及陳雨菲，相隔兩年半後再奪冠軍。過去兩年，拉查諾經歷喪母之痛，慢慢走出陰霾，如今再奪冠，令她更加相信自己，「當我在母親去世後，我變得更成熟，我將這座冠軍獻給家人及亡母，我相信自己未來會贏得更多獎盃。」

拉查諾重過低潮，相隔兩年半再奪冠軍。（美聯社）

陳雨菲無緣今季第2冠，其後透過社交網站表心跡，一直不太滿意今站賽事的發揮，未能充分使出賽前預定的戰術，在決賽又未能克服球場風向，加上自己身體問題而未能奪冠，感到遺憾。

本月1日除了是香港回歸紀念日外，亦是中國共產黨的建黨紀念日，陳雨菲原本希望以冠軍來慶祝黨的生日，但如今亦以這個亞軍祝黨生日快樂，並直言冠軍遲早拿回來。

陳雨菲與拉查諾力戰1小時，可惜最終落敗失冠。（美聯社）

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