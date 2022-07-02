羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎奮不顧身救球見紅　遭陳雨菲逆轉止步

戴資穎與陳雨菲相隔兩星期後再度碰頭，爭入馬來西亞公開賽女單決賽，戰情相當激烈，雙方力戰3局，戴資穎在決勝局飛身救球受傷，最終被陳雨菲逆轉晉級。



陳雨菲是戴資穎的老對手之一，二人今年兩度對碰，「小戴」全數勝出。兩星期前的印尼公開賽4強，陳雨菲手握5個「Match Point」，惟一一被戴資穎化解，結果這名中華台北「球后」反勝晉級。

印尼公開賽｜戴資穎力戰逆轉闖決賽 生涯17度挫陳雨菲

戴資穎早前反勝仙杜，打入大馬公開賽4強。（資料圖片／美聯社）

雙方職業生涯第22次交手，互相對對方的打法亦十分熟悉。陳雨菲在首局技術暫停前稍為落後，其後即使戴資穎打出刁鑽的落點，她也能夠解救，逼使小戴愈打愈盡，導致接二連三出現失誤，陳雨菲一口氣連取7分反超前。戴資穎此時站穩陣腳，再追成17：17平手，並乘勢以21：19先下一城。

戴資穎一向是大馬球迷的寵兒，每當她有機會起手扣殺時，在場球迷也會跟隨發出歡呼聲。換邊後，陳雨菲需要時間適應風向，接連判斷失誤送分，戴資穎以11：5領先。與首局發展類近，這名中國球手暫停後再度力追，連追11分反先，與上局不同之處就是，戴資穎未能平反敗局，以13：21落敗，需要進入決勝局。

戴資穎力戰3局反勝仙杜 13連勝闖4強

今年兩度擊敗陳雨菲後，今仗終於不敵對手。（資料圖片／Getty Images）

戴資穎決勝局初段再取領先，小戴其後飛身勇救險球，右手手肘見紅，需要軍醫入場治理傷勢。小戴堅持數分後，再度示意軍醫入場為傷口止血。手肘流血，或多或少影響戴資穎的表現，連失4分失去優勢，加上關鍵時刻接連失誤，結果戴資穎以15：21再輸一局，陳雨菲以局數2：1逆轉晉級決賽，將與泰國球手拉查諾爭冠。

戴資穎奮身救球手肘流血，需要軍醫入場治理。（Twitter截圖）

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