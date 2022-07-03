羽毛球｜戴資穎決勝局受傷幽默報平安　強調受傷非輸波藉口

戴資穎昨日在馬來西亞公開賽4強力戰3局後，不敵中國一姐陳雨菲吞敗，且在關鍵決勝局中為救球重摔在地，右肘擦傷見紅，數度請求醫療暫停處理傷口。

賽後戴資穎在社交媒體發文報平安，除表示受傷不是輸球藉口，也透露對手陳雨菲賽後的溫暖舉動。



戴資穎在決勝局領先時，因救球而右手肘擦傷見血，其後她奮戰仍不敵陳雨菲，無緣4連霸，今周也因此無法重奪球后寶座。

戴資穎在4強戰決勝局受傷。（截圖）

戴資穎表示救球時壓到場地拼接的接縫位而被刮傷，賽後她在Instagram的限時動態撰文，感謝大家的關心，強調只有摔下去的那一下很痛而已，並幽默笑指：「不要心疼我，皮肉傷而已，誰叫我的腳跑比球慢」。

戴資穎在IG報平安，感謝大家關心。（截圖）

無緣在大馬公開賽奪得4連霸，她藉此抒發心情，堅定表示不會把受傷當作是輸球的藉口，「比賽場上總是殘酷的，受傷也不是選手願意遇到（希望都不要遇到），比賽有輸有贏，能夠健康的面對比賽和完成比賽，是我對自己的期望。」

她還透露，陳雨菲在比賽結束後握手時，關切地問自己「手還好嗎？」她回應說「沒事」，並感謝對手關心。

世界第二的戴資穎無緣在今周重奪球后寶座，她表示不會把受傷當作是輸球的藉口。（截圖）

戴資穎同時寫下期許，「28歲之後，會遇上更多的挑戰，希望我能夠一一克服，還有享受接下來的每一場比賽。」

戴資穎將在5日展開的超級500馬來西亞大師賽登場，名列2號種子的她會在首圈碰上泰國年輕好手Supanida Katethong。