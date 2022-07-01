羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎力戰3局反勝仙杜　13連勝闖4強

中華台北「球后」戴資穎再度展示超強手感！

馬來西亞公開賽女單8強，戴資穎在落後一局的情況下，連取兩局反勝印度球手仙杜晉級，最後一分的超狂神救，逼使對方最終打出界得分。



戴資穎與仙杜在馬來西亞公開賽女單8強碰頭，二人份屬老對手，曾經20次交手，「小戴」往績佔優，贏得其中15次。

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仙杜在首局中段連取6分，拉開差距，並以21：13先下一城。戴資頓次局回勇，初段連取8分，以10：1遙遙領先，即使仙杜奮力收窄差距，戴資穎仍然以21：15扳回一城，賽事需要進入決勝的第3局。

經過次局後，小戴手感愈來愈好，決勝局戰情更緊湊，戴資穎一直稍微領先，局中可以拉開比分，末段連取6分奠勝。

戴資穎反勝仙杜，打入大馬公開賽4強。（資料圖片／美聯社）

小戴最後一分再度展示她的超強手感，一記超狂的後手神救，令她扭轉劣勢。仙杜原先佔上風，反方向扣球令戴資穎需要飛撲救球，僅僅將球回過場，仙杜隨即打出追身球，小戴以反手救球，角度亦十分刁鑽，仙杜只好把球打回後場，小戴再回身救球，仙杜希望打出更刁鑽落點惟不果，結果出界收場。

由泰國公開賽起，戴資穎至今已錄得13連勝，強勢躋身4強，將與力克奧原希望的陳雨菲爭入決賽。若多看戴資穎的賽事就會明白，小戴通常在次局才發力，這個劇本今仗再度上演，戴資穎賽後表示並非故意，因為首次在1號場出戰，起初未掌控風向，所以出現不少失誤，次局後便回穩了。

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