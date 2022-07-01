羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎力戰3局反勝仙杜 13連勝闖4強
撰文：趙子晉
出版：更新：
中華台北「球后」戴資穎再度展示超強手感！
馬來西亞公開賽女單8強，戴資穎在落後一局的情況下，連取兩局反勝印度球手仙杜晉級，最後一分的超狂神救，逼使對方最終打出界得分。
戴資穎與仙杜在馬來西亞公開賽女單8強碰頭，二人份屬老對手，曾經20次交手，「小戴」往績佔優，贏得其中15次。
仙杜在首局中段連取6分，拉開差距，並以21：13先下一城。戴資頓次局回勇，初段連取8分，以10：1遙遙領先，即使仙杜奮力收窄差距，戴資穎仍然以21：15扳回一城，賽事需要進入決勝的第3局。
經過次局後，小戴手感愈來愈好，決勝局戰情更緊湊，戴資穎一直稍微領先，局中可以拉開比分，末段連取6分奠勝。
小戴最後一分再度展示她的超強手感，一記超狂的後手神救，令她扭轉劣勢。仙杜原先佔上風，反方向扣球令戴資穎需要飛撲救球，僅僅將球回過場，仙杜隨即打出追身球，小戴以反手救球，角度亦十分刁鑽，仙杜只好把球打回後場，小戴再回身救球，仙杜希望打出更刁鑽落點惟不果，結果出界收場。
Watch this behind the back save from Tai Tzu Ying 👀🏸.@HSBC_Sport#BWFWorldTour #MalaysiaOpen2022 pic.twitter.com/RyWNRYqOEz— BWF (@bwfmedia) July 1, 2022
由泰國公開賽起，戴資穎至今已錄得13連勝，強勢躋身4強，將與力克奧原希望的陳雨菲爭入決賽。若多看戴資穎的賽事就會明白，小戴通常在次局才發力，這個劇本今仗再度上演，戴資穎賽後表示並非故意，因為首次在1號場出戰，起初未掌控風向，所以出現不少失誤，次局後便回穩了。
更多羽毛球相關報道：
羽毛球．大馬公開賽｜伍家朗大戰桃田賢斗 激戰3局末段僅敗羽毛球．大馬公開賽｜李卓耀硬撼安賽龍力戰憾負 先拔頭籌遭反勝羽毛球．大馬公開賽｜鄧謝配輕取印尼組合 或鬥頭號種子爭入4強羽毛球・大馬公開賽｜伍家朗輕鬆晉級 次圈鬥前球王桃田賢斗羽毛球．大馬公開賽｜謝影雪新冠後復出即晉級 李卓耀挫世界冠軍羽毛球｜李梓嘉拒戰英聯邦運動會 為衝擊大馬傳奇李宗偉紀錄羽毛球｜戴資穎連累積獎金都踞女單之冠 最快月底重奪球后寶座羽毛球｜謝影雪病癒偕鄧俊文馬來西亞賽復出 李卓耀惡鬥駱建佑