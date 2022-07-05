法甲｜PSG炒普捷天奴盡現人情冷暖　新帥曾領里爾奪聯賽冠軍

法甲巴黎聖日耳門（PSG）解僱主帥普捷天奴的傳聞已久，終於落實。球會今（5日）發表全長僅兩段的聲明，提早終止合作關係。

同日，PSG召開記者會，宣布尼斯主帥加迪亞上任。



巴黎聖日耳門解僱這位球會名宿，早於上月已聞風聲。今天發出的聲明，頗為簡短，內文兩段合共僅78字：

「阿根廷籍教練及團隊 2021年1月加入，這位前隊長領軍84場，帶領PSG奪得2020年法國超級盃、21年法國盃 ，以及在本季奪得史上第10次法甲。 球會感謝普捷天奴團隊的工作，祝他們有美滿將來。」 PSG官方聲明

普捷天奴（右）未能完成合約，尚餘一年便告被炒。（Getty Images）

普捷天奴在21年初接替杜慈的空缺，帶領PSG，雖然該半季未能領軍奪得法甲，仍獲球會續約至 2023年6月。他在PSG嘗到執教生涯中首次捧盃的滋味，包括剛季奪得法甲，惟在歐聯16強大好形勢下，被皇家馬德里擯出局，已令外界看淡其前途。

大好形勢下被皇馬淘汰，注定了普捷天奴的命運。（Getty Images）

球季一完，陣中前鋒麥巴比續約，同時傳聞普捷天奴跟體育總監李安納度「大限將至」。而新任顧問甘波斯已於上月中到任，取代李安納度。

加迪亞前季帶領里爾，力壓PSG奪得法甲。（Getty Images）

PSG同晚召開記者會，宣布尼斯主帥加迪亞（Christophe Galtier）將會上任，他前季帶領里爾力壓PSG而奪得法甲。