法甲｜麥巴比續約PSG後　傳親自換掉體育總監　普捷天奴同遭厄運

糾纏已久的「麥巴比劇場」似乎迎來結局，這位法國前鋒最終拒絕皇家馬德里邀請，落實與巴黎聖日耳門續約至2025年，豪言：「我一直說巴黎是我家」。

在他官宣留隊後，隨即傳出主帥普捷天奴和體育總監李安納度將離隊。



麥巴比早於昨日已盛傳會留效PSG，更有媒體指麥巴比將獲得接近管理層的權力，甚至有對教練和體育總監的任命權，孰真孰假無從證實，但就在PSG完成大勝梅斯5：0的煞科戰、麥巴比大演帽子戲法後，法國權威體育報《隊報》立刻報道：「李安納度在煞科戰後，獲悉自己已不再是PSG的體育總監了。」

麥巴比最終留效巴黎聖日耳門至2025年。（Twitter）

緊接又傳出PSG主帥普捷天奴將會被炒，然而普帥在滿天傳言中，堅定認為自己會留隊，「沒有任何原因會導致我下季不在這裏，我還有一年合約。」

ESPN記者Julien Laurens在社交媒體透露，麥巴比有份挑選繼任的體育總監，正是他曾在摩納哥合作的甘波斯（Luis Campos）：「甘波斯是繼任的大熱，麥巴比相信跟他再度合作的話，能領導PSG進步。」這位記者同時指，施丹或會取代普捷天奴。

麥巴比的薪金和權力之高，地球上難有足球員出其右。（Getty Images）

當然，能令麥巴比拒絕皇家馬德里的，尚有極度誇張的薪酬待遇，天空體育報道指，麥巴比的簽字金將達到1億英鎊，而月薪則達到400萬英鎊，即約100萬鎊周薪，將「高薪」的意義完全提升到另一個層次。