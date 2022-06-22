法甲｜PSG班主從來冇搵過施丹　「有人來有人走」回應尼馬去留

傳聞巴黎聖日耳門今夏「大地震」，主帥普捷天奴會被炒，巴西主將尼馬亦會被放售。PSG主席艾卡利法拒絕評論普捷天奴及尼馬的去留，並表示從來沒有聯絡過施丹。



在西班牙《馬卡報》跟艾卡利法的訪問中，後者被問到普捷天奴在球會的日子是否已經完結時回應：「我們還未可談論，我們會留待正確的時間，而不是現在。」

傳普捷天奴今夏離隊，艾卡利法避談他的去留。（Getty Images）

普捷天奴與PSG尚有一年合約，儘管普捷天奴強調下季會留隊執教，但廣泛傳媒報道，PSG有意邀請施丹接掌帥印，而在施丹拒絕之後，轉為向尼斯教練加迪亞招手。

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艾卡利法表示，從來沒有邀請過施丹教波，他說：「有關施丹，我有些重要的事要說，我很喜歡他，無論是他的為人、球員還是教練身分。不過，我從未直接或者間接聯絡過他。我很尊重他，也欣賞他。很多東西只是出自傳媒口中，但我們從未聯繫過他。」

傳施丹拒絕執教PSG，但艾卡利法表示從來沒有找過施丹。（Getty Images）

今夏PSG體育總監李安納度離隊，而前摩納哥及里爾的體育總監甘波斯，最近出任PSG的足球顧問。艾卡利法表示，甘波斯在羅致球員上有清晰的目標，他說：「他想要年輕的，有天賦的，願意全情投入，有贏家的心態，還願意為這個隊徽而死的那種球員。我們想變成一支強大的整體，球員會為彼此而戰，以團隊去比賽，球會至上。球會才是最重要的。」

巴黎聖日耳門主席艾卡利法表示，從來沒有接觸過施丹。（Getty Images）

被追問巴西球星尼馬是否球隊新計劃的一部分時，艾卡利法說：「我們不能在傳媒上談論這些話題，有人來，有人走，但這些都是私人的談判。」有法國傳媒稱，如果PSG收到合適報價的話，不會挽留尼馬，但考慮到尼馬已滿30歲，加上其高昂的薪酬，相信不會有太多球隊有興趣。

傳聞PSG的清洗名單之中包括尼馬（左）。（Getty Images）

有看法指，PSG是一間獲國家支持的球會，艾卡利法反嘲諷有些西班牙球會都得到國家支持，他說：「在西班牙，國家支持的球會比我們還要多。一個在市中心的大球場但不用付錢？我們出錢興建了球場、訓練中心，他們的支持更多。這是不公平的。我們真金白銀建球場及訓練中心，為一切出錢出力。」