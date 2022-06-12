足球︱普捷天奴繼李安納度後離開PSG 一切源於麥巴比續約？
撰文：吳慕兒
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巴黎聖日耳門（PSG）與主帥普捷天奴達成協議，下季將不會續任教練職務。
The Athletic消息指，普捷天奴上周相信已跟球會高層會面，回顧2021/22球季表現。PSG雖贏得法甲，但歐聯16強一度在領先兩球的大好形勢下，被最終冠軍皇馬連入三球逆轉出線。據了解，雙方經對話後同意分手會是最明智選擇，下季普帥不會續任。
普捷天奴執教PSG 18個月，合約至2023年才屆滿，因此他的離任尚待落實細節。不過PSG已在物色新領軍人物，日前一度傳出球會力邀施丹出山，惟已遭這位前皇馬主帥強烈否認。
自主將麥巴比出乎意料宣布留隊至2025年，PSG管理層蘊釀重大變動。當時傳出權力大增的麥巴比，有意踢走足球總監李安納度和主教練普捷天奴，被他矢口否認。可是李安納度上周已離隊，被球會顧問甘波斯（Luis Campos）取代。如今普帥也步李安納度後塵。
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