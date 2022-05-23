法甲｜PSG開啟麥巴比新時代　計劃清走高薪尼馬　招本土球星加盟

巴黎聖日耳門進入「麥巴比時代」，相信體育總監即將換人，由甘波斯頂替李安納度，跟住就會到教練普捷天奴被炒，甚至巴西前鋒尼馬亦會被出售。



法國前鋒基利安麥巴比拒絕皇家馬德里，上周末與PSG續約3年，據報其年薪1億歐元，簽字費3億歐元，合約總值6億歐元。麥巴比之前想轉投皇馬，其中一個原因是不滿PSG的管理，令球隊無緣歐聯錦標。如今麥巴比續約，意味住PSG同意他的要求大改革，首個「開刀」對象正是體育總監李安納度。

李安納度（右）去年簽美斯意氣風發，但相信他會在今夏離任。（Getty Images）

據報，PSG已選定接班人，就是前里爾及摩納哥總監甘波斯（Luis Campos）。甘波斯一來有實績支持，二來跟麥巴比的團隊關係好。

甘波斯擅長為球隊打下冠軍的基礎，他在2013至2016年擔任摩納哥的體育總監，培養了安東尼馬迪爾及貝拿度施華等球員，當時也是麥巴比冒起的時間。當甘波斯離隊後，摩納哥即贏得16/17球季法甲冠軍。類似的情況之後再出現，他在2017年成為里爾的總監，至2020年離任，而在20/21球季，里爾就贏得法甲冠軍。在近10年法甲能夠打破PSG壟斷的球隊中，都見到甘波斯的身影。

麥巴比重建PSG第一步，就是聘請甘波斯為體育總監。（Twitter）

在體育總監以外，另一個會被「開刀」的是教練普捷天奴。有傳PSG為了挽留麥巴比，承諾會邀請施丹任新主帥。最新的報道指，PSG的幕後「大水喉」卡塔爾王室直接聯絡施丹，但這位前皇馬主帥拒絕來投。PSG還未決定施丹以外的目標，馬天尼斯、莫達、路維及盧柏迪古等都是傳聞的人選。

傳施丹已經拒絕PSG的邀請。（Getty Images）

有法國足球記者透露，PSG今夏希望出售巴西球星尼馬，積極為他尋找下家。30歲的尼馬與PSG的合約至2025年屆滿，但PSG想在完約前盡快將他賣走。PSG已經物色了買家幾個月，並接觸尼馬的前球會巴塞隆拿，但巴塞表示無力承擔其3000萬歐元年薪。

傳PSG希望羅致曹亞文尼（右），但要面對皇馬及利物浦的競爭。（Getty Images）

法國《巴黎人報》表示，麥巴比續約，可能吸引到曹亞文尼及奧士文尼迪比利兩名法國兵加盟PSG，報道指他們都希望追隨麥巴比。22歲防中曹亞文尼效力摩納哥，獲得多間豪門青睞，法國《RMC體育》稱，他同意了皇家馬德里及利物浦的個人條款，有待摩納哥談判轉會費。至於迪比利今夏與巴塞約滿，可以自由身轉會，頂替離隊的迪馬利亞。