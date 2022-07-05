英超｜曼聯搶贏里昂迎今夏第一簽　荷蘭左閘馬拉西亞簽約4年

職場之事，人來人往。在C朗拿度離隊只是時間問題之時，曼聯終於迎來今夏第一簽。荷蘭左閘杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）正式加盟，與曼聯簽約4年，據報轉會費為1700萬歐元。



曼聯在今夏轉會市場並不順利，頭號目標法蘭基迪莊未見明朗進展，即使有指會方已跟巴塞隆拿落實6500萬歐元轉會費，但其他細節及附帶條件未達共識，致使這宗交易停滯不前。反而22歲左閘杜維爾馬拉西亞如願順利轉會，他日前已被拍到坐車前往卡靈頓訓練基地，加盟一事只待官方宣布。

（Getty Images）

事實上，曼聯領隊坦赫格這宗收購也是有驚無險。馬拉西亞原屬球會飛燕諾本來已跟法甲里昂幾近達成共識，但曼聯臨門一腳將轉會費由1500萬歐元加碼至1700萬歐元，終於成功搶人。

馬拉西亞表示：「加盟曼聯是我人生新一頁，新聯賽、新隊友、新領隊。在荷甲對壘時，我已很了解坦赫格的風格和質素，知道他對球員的要求，作為年輕球員，我會不斷改進自己，我向曼聯球迷承諾，我定必竭盡所能。」