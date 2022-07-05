轉會情報｜曼聯求購頭號目標欠進展 阿積士後衛加速或成第三簽
撰文：顏銘輝
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曼聯增兵，四路進軍。荷蘭左閘杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）昨日被影到身在卡靈頓訓練基地，相信日內落實加盟，成為新帥坦赫格的第一簽。昨日英國傳媒報道，自由身的丹麥中場基斯甸艾歷臣口頭上同意加盟曼聯，簽約3年，還有待體測，估計他會是第二簽。反而，被視為頭號目標的荷蘭中場法蘭基迪莊，轉會進度停滯不前，分分鐘阿根廷後衛利辛度馬天尼斯會快一步來投。
雖然曼聯及巴塞隆拿日前已就迪莊的基本轉會費達成初步協議，金額為6500萬歐元，但足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）周一指，雙方仍未談妥附加費的組成，未有進展。曼聯也尚未跟迪莊就個人條款談判，但迪莊肯定不願意減薪加盟。
對於馬天尼斯的轉會，羅曼奴表示坦赫格希望曼聯加快收購這位24歲阿根廷後衛，最理想在本周五曼聯出發去亞洲季前賽之旅前完成交易。馬天尼斯亦向阿積士施加壓力，他已經回到荷蘭，向球會明確表明想去英超。雖然阿仙奴同樣力爭馬天尼斯加盟，但球員傾向與坦赫格繼續合作。據報，曼聯上周最新開出總值4500萬歐元轉會費，但阿積士希望有5000萬歐元。
至於30歲的基斯甸艾歷臣上季與賓福特簽短約，今夏回復自由身，據多方傳媒報道，他口頭上同意加盟曼聯，簽約3年，曼聯方面正為他草擬合約，待完成簽約及體測後，便落實加盟。艾歷臣拒絕續留賓福特，選擇曼聯，一來曼聯開出的合約條件較豐厚，二來坦赫格也是吸引他來投的原因。
22歲飛燕諾左閘杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）就即將加盟曼聯，他昨日被影到坐車前往卡靈頓訓練基地，接受體測，相信曼聯很快就會宣布交易落實。
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