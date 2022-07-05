英超｜英媒披露曼聯1月曾考慮清走C朗　蘭歷克力爭鋒線換血遭拒絕

英國傳媒廣泛報道，C朗拿度打算今夏離開曼聯，令球會措手不及，因為前鋒並非曼聯今夏的重點增兵位置，而曼聯已表明立場，拒絕出售C朗，要求他履行餘下一年的合約。不過，在C朗想「飛起」曼聯前，原來曼聯前領隊蘭歷克在1月轉會窗考慮過賣走C朗，但遭高層拒絕。



C朗去年夏天回歸曼聯，傳他要求今夏離隊。（資料圖片／Getty Images）

《The Athletic》披露，曼聯在1月時考慮清走C朗，提出建議的是當時的暫代主帥蘭歷克。蘭歷克認為，37歲的C朗無法執行高位逼搶的戰術，而且他相信C朗不會為曼聯帶來長期的成功。蘭歷克透過多封電郵及短訊，要求足球總監梅圖及行政總裁李察阿諾特，考慮賣走C朗，並簽一名擅長逼搶的年輕當打前鋒為代替品，會有利曼聯下半季的表現及成績。

C朗不太合適蘭歷克的踢法，（資料圖片／Getty Images）

然而，梅圖及阿諾特拒絕了蘭歷克的請求，不但沒有賣走C朗，也沒有在1月為蘭歷克簽入任何新球員。最終，曼聯在下半季表現沒有改善，以第6名完成聯賽，失去歐聯資格，新球季要踢歐霸。原本蘭歷克今夏卸任暫代主帥後，會轉任曼聯的顧問兩年，但他亦很快辭去顧問一職，專心執教奧地利國家隊。

雖然季尾有報道稱，C朗願意續留曼聯，盼帶領球隊重振雄風，但最近風向大轉，C朗要求離隊，因為他希望踢歐聯。經理人文迪斯正為C朗搭路，聯繫拜仁慕尼黑、車路士、拿玻里等球會。

蘭歷克在去年11月接替蘇斯克查，成為曼聯暫代領隊，他認為C朗無法執行他的戰術。（資料圖片／Getty Images）

C朗跟曼聯新帥坦赫格暫時未見過面，他原定周一返曼聯開操，但他突以家庭原因請假，未有現身卡靈頓訓練基地，但有傳媒透露，C朗周一曾到葡萄牙國家隊的訓練基地。