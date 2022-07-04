轉會情報｜基斯甸艾歷臣口頭答應曼聯 簽約3年細節有待落實
撰文：顏銘輝
出版：更新：
英國記者披露，丹麥中場基斯甸艾歷臣口頭答應加盟曼聯。
《The Athletic》記者David Ornstein今日撰文披露，艾歷臣已經口頭答應加盟曼聯，這名丹麥中場渴望代表曼聯，並願意簽約3年。不過，合約細節還有待落實，待簽約及體測後，艾歷臣才正式加盟。
艾歷臣上季中加盟賓福特簽短約，至今夏約滿。30歲的艾歷臣在賓福特表現搶鏡，下半季11次英超上陣攻入1球。他今夏成為自由身，雖然有意重返舊球會熱刺踢歐聯，但熱刺未有太大興趣。據報，最終只有賓福特及曼聯向他開出合約。賓福特踢慣踢熟，肯定有正選，而且適合習慣倫敦生活的艾歷臣，但曼聯的合約待遇更豐厚，加上可以踢歐霸。
英超｜C朗以家庭為由缺席曼聯操練 傳不滿踢歐霸要求離隊英超｜拉舒福特大談坦赫格戰術風格新鮮 曼聯開操前已獨自加操英超｜坦赫格上台提出五大方向 目標整頓曼聯踢法與紀律英超熱話︱C朗要求離隊加歷查預言應驗 窮追猛打曼聯名宿加利佬英超｜英媒爆C朗拿度要求離開曼聯 一個自信原因再尋新挑戰英超轉會｜甸恩軒達臣為前途再度出走 落實從曼聯外借森林一季足球轉會｜水晶宮簽曼聯青訓門將4年 森莊士東自由身加盟英超轉會｜曼聯掃貨瞄準荷甲 欲購坦赫格舊部改善中路防守