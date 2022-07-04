轉會情報｜基斯甸艾歷臣口頭答應曼聯　簽約3年細節有待落實

英國記者披露，丹麥中場基斯甸艾歷臣口頭答應加盟曼聯。



《The Athletic》記者David Ornstein今日撰文披露，艾歷臣已經口頭答應加盟曼聯，這名丹麥中場渴望代表曼聯，並願意簽約3年。不過，合約細節還有待落實，待簽約及體測後，艾歷臣才正式加盟。

艾歷臣上季中加盟賓福特簽短約，至今夏約滿。30歲的艾歷臣在賓福特表現搶鏡，下半季11次英超上陣攻入1球。他今夏成為自由身，雖然有意重返舊球會熱刺踢歐聯，但熱刺未有太大興趣。據報，最終只有賓福特及曼聯向他開出合約。賓福特踢慣踢熟，肯定有正選，而且適合習慣倫敦生活的艾歷臣，但曼聯的合約待遇更豐厚，加上可以踢歐霸。