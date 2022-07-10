游泳｜加拿大新星突然退隊　改為代表菲律賓：為我的血統感自豪

加拿大游泳新星山齊士（Kayla Sanchez）昨日到投出一個「震撼彈」，她宣布已獲加拿大游泳協會批准退隊，並改為代表菲律賓比賽。



年僅21歲的山齊士，出生在新加坡，父母則是菲律賓人，惟成長在加拿大多倫多，自2017年以來，一直是加拿大隊的成員。上個月在匈牙利布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽中，山齊士獲得自由泳接力一銀一銅，誰料到昨日她卻透過加拿大游泳協會聲明，表露心聲。

21歲的山齊士宣布已獲加拿大游泳協會批准退隊，並改為代表菲律賓比賽。（Getty Images）

「我一直為我的菲律賓血統感到非常自豪。我需要為自己和家人做出這個非常困難的決定，抓住這個機會代表菲律賓；很想幫助激勵和我一樣的人去游泳，投入這項運動。」

山齊士出生在新加坡，父母則是菲律賓人，惟成長在加拿大多倫多。（Getty Images）

一直代表加拿大的山齊士，去年夏天在東京奧運取下女子4x100自接力及混合泳接力兩金。加拿大國家隊教練艾堅遜（John Atkinson）則在聲明中，送上難過的祝福：「她給我們的團隊帶來積極的能量，及偉大的游泳表現；我們的損失將是菲律賓的收穫，我們真誠地祝願她在未來的游泳比賽中一切順利。」

山齊士在布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽中，獲得自由泳接力一銀一銅。（Getty Images）

山齊士最後對加拿大作最後的感激：「如果沒有支持及成長和學習，我就不會成為今天的運動員。這只是我生命中的一個節點，是時候做出改變了。我正步入游泳生涯的一個新點，我可以開始關注自己，同時我也希望能幫助菲律賓的人們。」