游泳世錦賽︱加拿大女將疑遭落藥後斷片　「感覺身軀內的不是我」

加拿大泳手哈維（Mary-Sophie Harvey）在社交網站上透露，指自己在上月於匈牙利舉行的世界游泳錦賽後，疑遭人在飲品中落藥，令她一度不醒人事。



哈維在Instagram表示曾掙扎是否公開事件，但考慮到應向公眾透明，加上同類事件不時發生，終決定打破沉默。

哈維（下）協助加拿大贏得世錦賽女子4X200米自由泳接力銅牌。（Getty Images）

事情發生在世錦賽最後一日，哈維助加拿大隊於女子4X200米自由泳接力賽贏得銅牌，一班隊友去慶功，但之後哈維就突然失去記憶。「我沒注意到自己喝了什麼，只記得一起身已是第二朝，我很迷茫，身旁是泳隊經理及醫生。我完全想不起任何事，記憶中有4至6小時空窗期。」

哈維透露自己疑似被落藥，為此感到十分羞恥。（Getty Images）

哈維又稱，自己回家後發現，身上有多處瘀傷，事後從朋友口中得知，她當時完全沒有知覺，所以由朋友扶走，相信是過程中被撞瘀。醫生再告訴她的肋骨扭傷，並有輕微腦震盪，卻形容是「已經十分幸運」。

哈維坦言：「媽媽說覺得我有點不一樣了，我也有同樣感覺，直至現在，我也覺得身驅內的並不是我本人，我從未有感到如此羞恥。」

哈維分享自己身上的部份瘀傷。（IG@marysophieharvey）

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然而她強調，絕不會讓事件影響自己。她希望借助事件，呼籲大眾要時刻注意安全，因為同類情況其實不斷在發生，也比想像中更普遍，「我以為自己很安全，以為這種事情永遠不會發生在我身上，尤其周圍都是朋友。但真的發生了，現在想到那個晚上的位置，我還是會感到害怕。」

國際泳聯至今尚未回應事件；而加拿大泳總就表示，相關運動員已受到隨隊醫生照顧，他們會持續收集資訊，並交給有關官員處理。

哈維比賽及平日的生活照：（按圗放大）