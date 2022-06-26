游泳｜港將伍棹然刷新100蝶港績 去年赴美升學擁三項香港紀錄
撰文：高詩琦
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香港游泳選手伍棹然，今日（26日）於第一組長池分齡游泳比賽（第三部）刷新男子100米蝶泳港績。
第一組長池分齡游泳比賽（第三部）今日於維多利亞公園游泳池舉行，早上的男子18歲及以上組別的100米蝶泳，伍棹然在第4線游出53.38秒，奪冠之餘也刷新香港紀錄，舊紀錄是由林昭光在去年同一賽事所創的53.40秒。
伍棹然目前在美國喬治亞大學就讀及比賽，他同時是另外兩項香港紀錄保持者，包括他在2019年香港長池分齡錦標賽所創的50米蝶泳長池紀錄（23.97秒），及去年年底短池世界錦標賽所創的200米背泳短池香港紀錄（1分56.93秒）。
除了三項個人港績，他也有份創出多項接力香港紀錄，包括短池的男子4X50米自由泳接力、男子4X50米混合泳接力及男子4X100米自由泳接力。
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