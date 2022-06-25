游泳世錦賽｜莉迪姬拋離亞軍10秒無敵封后　壟斷一個項目10年

美國泳手莉迪姬（Katie Ledecky）在當地時間昨日（24日）的游泳世錦賽，輕鬆贏得女子800米自由泳金牌，成為史上首位連續5屆贏得同一個人項目冠軍的泳手。若包括奧運，25歲的莉迪姬連贏8次世界冠軍，在這個項目稱霸10年。



在女子800米自由泳這個項目，其他選手彷彿只是來爭亞軍，因為莉迪姬實在強太多。在這屆布達佩斯世錦賽，她在決賽游出8分8.04秒，輕鬆贏冠軍，比亞軍的澳洲選手美禾頓（Kiah Melverton）快10.73秒。

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莉迪姬奪冠後說：「我想起了倫敦。我那時訂下了一個目標，我不想做剎那的光輝，如今10年之後，我仍在這裏，故此我非常自豪，亦很期待未來。」自2012年倫敦奧運起，她在女子800米自連贏3屆奧運及5屆世錦賽，成為史上首位連續5屆世錦賽贏得同一個人項目冠軍的泳手。

🇺🇸 Katie Ledecky is the first swimmer in history to win a specific individual event 5 consecutive time at the World Champs. Her roll of honour at 800m Freestyle

🥇2013

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🥇2017

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🥇2022#FINABudapest2022 pic.twitter.com/3lzyONsHLS — FINA (@fina1908) June 24, 2022

這是莉迪姬個人第5快的時間，也是自2018年後造出的最快時間，比起她在里約奧運造出的世界紀錄慢4秒。好說：「我很高興，是我近幾年的最快時間，所以非常好。」其實，在女子800米自由泳中，史上頭27快的時間也是屬於莉迪姬。

During the seventh day of the 2022 World Aquatics Championships in Budapest, Katie Ledecky won the women’s 800 free in a 8:08.04. The performance is the fifth-fastest ever, and Ledecky now owns the 27-fastest swims of all-time. pic.twitter.com/RQJxpueJEU — Swimming Stats (@SwimmingStats) June 24, 2022

這是她本周贏得的第4面金牌，她幫美國在4x200米自由泳接力贏得冠軍，還在1500米自及400米自封后。莉迪姬個人生涯贏得19面世錦賽金牌，如今世錦賽金牌比她多的人只得26金的菲比斯。包括銀牌及銅牌，莉迪姬擁有22面世錦賽獎牌，僅次27面的洛捷迪及33牌的菲比斯。只計個人項目，莉迪姬則有14金，僅次15金的菲比斯。

【莉迪姬決賽最後衝刺片段】